Terror i supermarked i New Zealand: Flere stukket med kniv

En gerningsmand er skudt og dræbt af politiet efter at have såret flere personer med kniv

Det var et terrorangreb, da en mand fredag eftermiddag lokal tid gik amok i et supermarked i Auckland i New Zealand og stak adskillige personer med kniv.

Sådan lød meldingen fra landets premierminister, Jacinda Ardern, på et pressemøde om situationen, beretter flere internationale medier.

- Det, der skete i dag, var foragteligt, hadefuldt og forkert, tordnede hun og understregede, at gerningsmanden var en IS-støtte, som var inspireret af ekstremistisk ideologi.

Han blev skudt og dræbt af politiet, men nåede inden da at såre seks personer, beretter nyhedsbureauet Reuters. Tre af dem er i kritisk tilstand.

Ifølge Sky News var manden af srilankansk afstamning. Han var i forvejen kendt af politiet, blev det ydermere oplyst.

- Der er tale om en person, som var kendt af vores efterretningstjeneste, som vakte bekymring, og som blev holdt skarpt øje med. Der er ganske få, der hører under den kategori, sagde Jacinda Ardern.

Hun tilføjede, at hun var dybt berørt af angrebet.

Øjenvidner beretter, at de så flere personer ligge på supermarkedes gulv med knivlæsioner, skriver Reuters. Videoer fra stedet viser ligeledes panikslagne handlende, som flygter fra stedet og leder efter steder at skjule sig.

