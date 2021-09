Terror-plan i fængsel var fuser: Dropper sag mod fire fanger

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip

Tak for dit tip! Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Der opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk.

Det var en storm i et glas vand, da Politiets Efterretningstjeneste og Fyns politi i sommer slog til i en kæmpe kontra-terror aktion i Nyborg Fængsel.

Fire fanger blev anholdt og sigtet for at planlægge et terror-angreb bag murene, hvor flere fængselsbetjente skulle dræbes. Blandt de mistænkte var en 34-årig syrisk IS-terrorist, der afsoner 12 års fængsel i Nyborg for forsøg på terror.

Fængslet blev endevendt af politiet og PET for at finde skjulte våben, og flere fængselsbetjente blev sat under beskyttelse af PET.

Men de fire fanger i Nyborg Fængsel, der 1. juli blev fremstillet i et grundlovsforhør og sigtet for forsøg på terrorisme ved drab på tre ansatte i fængslet, slipper nu for tiltale. Terror-sagen er smuldret.

Statsadvokaten i Viborg har netop besluttet at frafalde sigtelserne mod de fire indsatte, fordi beviserne i sagen ikke rækker til en tiltalerejsning. Det bekræfter vicestatsadvokat Torben Thygesen overfor Ekstra Bladet.

- Der er truffet afgørelse om, at der ikke rejses tiltale i sagen, siger vicestatsadvokaten, der ikke har yderligere kommentarer.

PET-kilde i fængslet

Det var en PET-kilde i Nyborg Fængsel, der tilsyneladende forsøgte at imponere Politiets Efterretningstjeneste ved at afsløre, at flere medfanger planlagde at tage tre af fængslets ansatte som gidsler og dræbe dem, muligvis under et flugtforsøg.

Den indsatte håbede tilsyneladende, at hans opsigtsvækkende informationer ville føre til, at hans egen dom til udvisning af Danmark blev ophævet, og at han ville få bedre forhold under afsoningen i fængslet.

Det oplyser kilder med kendskab til sagen til Ekstra Bladet.

Oplysningerne førte 30. juni til den omfattende ransagning i Nyborg Fængsel, og de fire indsatte blev anholdt og sigtet for forsøg på terrorisme efter straffelovens § 114 stk. 1 nr. 1, der omhandler terrorisme, hvor der begås manddrab.

Samme dag blev PET-kilden afhørt i et hemmeligt retsmøde i Retten i Svendborg, og hans forklaring blev dokumenteret dagen efter, 1. juli, i Retten i Svendborg, hvor specialanklager Klaus Lauridsen begærede de fire indsatte varetægtsfængslet.

Fantasifuld forklaring

De nægtede sig skyldige, og dommeren afviste at varetægtsfængsle dem på terror-sigtelsen, fordi dommeren ikke mente, at der var begrundet mistanke mod dem.

Retten mente, at PET-meddelerens forklaring var utroværdig og fantasifuld, og den stemte heller ikke med de fund af formodede våben, knive, der var gjort i fængslet.

Kendelsen blev kæret til Østre Landsret, der 6. juli stadfæstede kendelsen fra byretten i Svendborg om, at der ikke var begrundet mistanke, og at de sigtede derfor blev løsladt. De indsatte kom dog ikke på fri fod, fordi de blot fortsatte afsoningen af deres domme.

Landsretten lagde også vægt på, at det hemmelige vidne samme dag deltog i et retsmøde i Retten i Aarhus, hvor han forsøgte at få ophævet sin egen udvisningsdom. Det skete med henvisning til, at han ugen før havde afgivet en nøje forklaring i Retten i Svendborg om det planlagte angreb mod fængselspersonale i Nyborg Fængsel.

Fyns politi ønsker ikke at kommentere sagen og henviser til Statsadvokaten i Viborg. Ekstra Bladet afventer svar på, om PET har nogen kommentarer.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Forsvarer: Min klient er meget glad

Den 34-årige terror-dømte syrer, der her er fotograferet i Malmø under en tidligere retssag, er lettet over, at sigtelsen for et terror-angreb i Nyborg Fængsel er droppet. Björn Lindgren/TT

Advokat Thomas Brædder kunne overbringe sin klient, en 34-årig terrordømt syrer, nyheden om, at han ikke længere risikerer en ny straf for terrorisme:

- Jeg har orienteret ham om det, og han er meget glad, siger Thomas Brædder.

Den 34-årige afsonede sin straf på 12 års fængsel i Nyborg Fængsel, da han 30. juni blev anholdt sammen med tre medfanger og sigtet efter den alvorligste terror-paragraf i straffeloven.

- Der var tale om en voldsom mistanke. Men politiets efterforskning har på meget kort tid vist, at der ikke var noget at komme efter. Der var ingen reel mistanke hverken mod min klient eller de andre sigtede, siger Thomas Brædder.

Advokaten kan ikke kommentere sagen yderligere, fordi den er kørt for såkaldt 'dobbelt-lukkede' døre.

Den 34-årige syrer planlagde i 2016 sammen med en 21-årig syrer at dræbe tilfældige mennesker i København med køkkenknive og en eller flere bomber.

Han blev i maj 2019 idømt 12 års fængsel, mens den 21-årige medgerningsmand forinden var idømt seks års fængsel i Tyskland i den såkaldte 'tændstiksag', hvor svovlet fra 17.000 tændstikker skulle bruges til fremstilling af en eller flere bomber.

To køkkenknive skulle også anvendes til at angribe tilfældige mennesker på gaden, lød dommen.