Terror-sigtet forsvandt fra dansk asylcenter: Rejste rundt i Europa

Hvem er terror-sigtet iraker egentlig? Politiet mener nu, at hans rigtige identitet er fundet. Han har rejst rundt i flere år i Europa under mindst fire forskellige navne

En iraker, der forsvandt fra sit danske asylcenter i 2018, rejste rundt i Europa under fire forskellige identiteter, før han blev anholdt i Danmark for et år siden og mistænkt for terror.

Efter knapt et års varetægtsfængsling blev irakeren løsladt i terror-sagen 8. december - men han blev straks anholdt igen og nu varetægtsfængslet efter udlændingeloven.

Det skete på grund af hans mystiske rejseaktivitet i Europa, brug af falske navne og udeblivelse fra asylsagen, som udlændinge-myndighederne nu skal kigge på igen.

Irakeren blev 8. december varetægtsfængslet i Københavns dommervagt frem til 4. januar næste år.

Det skete denne gang under en anden identitet, end den han blev varetægtsfængslet på 11. december 2019 i terrorsagen.

Dengang var han angiveligt 21 år og havde et irakisk navn, der ikke må nævnes, men nu mener politiet at have fundet hans rigtige identitet.

Fandt pas og kørekort

Nu er han pludselig 27 år og har et helt andet navn, men under efterforskningen af terrorsagen har politiet fundet et irakisk pas og kørekort med denne identitet og dokumenterne vurderes som ægte irakiske dokumenter.

Passet og kørekortet blev fundet i en lejlighed i Hundige, hvor den 27-årige holdt til, da han blev anholdt som mistænkt for terror.

Politiet afviser at oplyse, hvorfor den 27-årige forleden blev løsladt i terror-sagen efter et år i varetægtsfængsel. Sagen kører på 12. måned for lukkede døre.

Sagens anklager, Line Steffensen, siger til Ekstra Bladet, at det var politiets egen beslutning at løslade ham. Men sigtelsen er opretholdt.

- Der er endnu ikke taget stilling til, om der skal rejses tiltale i sagen, siger anklageren.

Terror-sag i tre 'spor'

Den 27-årige er sigtet for sammen med fire andre - hvoraf to stadig sidder varetægtsfængslet - for at have forsøgt at finansiere og købe pistoler, lyddæmpere og ammunition til brug for en terrorhandling.

Da politiet og PET slog til 11. december sidste år blev en anden gruppe mistænkte terrorister sigtet for forsøget på at fremstille sprængstoffet TATP til brug for flere bomber.

På Fyn blev en 30-årig sigtet for at hjælpe Islamisk Stat og samle penge ind til terror-organisationen.

Terror-sagen kører således endnu i tre 'spor'.

I 'pistol-delen' blev den 27-årige iraker dengang løsladt i dommervagten, men Østre Landsret omgjorde kendelsen og han blev fængslet for terror, hvilket han altså var frem til 8. december i år - hvor han så i stedet blev fængslet efter udlændingeloven.

Var i Frankrig

Politiet og PET har blandt andet konstateret, at han siden 2018 har opholdt sig i Frankrig, men det er uvist, hvad politiet ellers ved om hans færden i Europa under fire forskellige identiteter.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i retsbogen fra grundlovsforhøret over den 27-årige og heraf fremgår, at han 3. marts 2017 fik afslag på asyl i Danmark. Han blev dog ikke straks sendt ud, men opholdt sig på et asylcenter frem til 23. juli 2018, hvor han forsvandt sporløst.

7. september 2018 lukkede Flygtningenævnet hans asylsag uden afgørelse, fordi han var forsvundet.

Det fremgår af retsbogen, at Hjemrejsestyrelsen nu har genoptaget hans asylsag og vil holde en samtale med den 27-årige om, hvorvidt han vil medvirke til en udsendelse til Irak.

Men en hjemsendelse til Irak kommer ikke på tale, før anklagemyndigheden har besluttet, om han skal tiltales i terror-sagen eller ej.

Fynbo tiltalt for støtte til Islamisk Stat

Den 30-årige stilles for Retten i Odense tiltalt for støtte til Islamisk Stat og indsamling af penge til terror-organisationen. Foto: Ole Frederiksen/Ritzau Scanpix

En 30-årig mand, der ved sin anholdelse 11. december 2019 arbejdede i våben-branchen, er netop blevet tiltalt af Statsadvokaten i Viborg for at hjælpe terror-organisationen Islamisk Stat og for at skaffe penge til IS i udlandet.

Han blev anholdt 11. december sidste år under den næsten landsdækkende politiaktion, hvor politiet og PET anholdt 20 personer i syv politikredse landet over, fordi PET havde mistanke om, at et terror-angreb med 'militant islamisk motiv' var under opsejling.

Seks blev varetægtsfængslet herunder den 30-årige, der blev fremstillet i dyb hemmelighed ved Retten i Odense.

Han er som den første blevet tiltalt i terror-komplekset, der kører i tre adskilte sager.

Den 30-årige er tiltalt for 'at fremme virksomheden for en terrororganisation, billigelse af terror og forsøg på terrorfinansiering.' Der er ikke påvist en direkte forbindelse mellem den 30-årige på Fyn og de fængslede i København, der sigtes for forsøg på at skaffe pistoler og sprængstoffer til et terror-angreb.

Gift og bomber

- Der er tale om en alvorlig sag. Manden er blandt andet tiltalt for at have indsamlet og delt vejledninger i fremstilling af gift og bomber, vejledninger i håndtering af våben og i udførelse af angreb, samt vejledninger i hvordan man på internettet kan holde sig skjult for politiet, oplyser vicestatsadvokat Torben Thygesen.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at tiltalte, ved at indsamle og dele materialet, har sikret tilgængelighed af materialet for Islamisk Stat og dens sympatisører og dermed hjulpet en terrororganisation. Samtidig har han rådgivet eller forsøgt at rådgive personer, der har til hensigt at begå terror, siger Torben Thygesen.

Den 30-årige er desuden tiltalt for offentligt at billige terrorhandlinger og for forsøg på at skaffe penge til Islamisk Stat i Libyen og Mali.