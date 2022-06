Terror-sigtet var i kontakt med kendt islamist

Den mand, der er sigtet for natten til lørdag at dræbe to og såre 21 i Oslo, skulle angiveligt have haft kontakt med en mand, der blandt andet har lavet adskillige hadefulde Facebook-opslag om homoseksuelle

I april blev den terror-sigtede for masseskyderiet i Oslo, 42-årige Zaniar Matapour, stoppet sammen med Arfan Bhatti.

Bhatti lagde for mindre end to uger siden billeder på Facebook, der viste et brændende regnbueflag. Han udsendte også en tekst, hvor han opfordrede til drab på homosksuelle.

Det skriver Dagbladet.

Mediet har ingen oplysninger om, hvorvidt Bhatti skulle have spillet nogen rolle ved angrebet natten til lørdag.

Bhatti dømt før

I flere år tilhørte Bhatti bandemiljøet i Oslo, og i 1998 blev han idømt livsvarigt fængsel for at have skudt en person.

Norsk politis sikkerhedstjeneste (PST) har siden 2006 holdt øje med ham. Det gjorde de på baggrund af en anmeldelse fra Tyskland om, at man havde fundet en manual til et panserværnsanlæg i hans bil.

Det var cirka kl. 01.15 lørdag, at den tiltalte begyndte at affyre skud. Foto: Javad Parsa/Ritzau Scanpix

I september 2006 blev det mosaiske trossamfunds synagoge i Oslo beskudt.

I den forbindelse blev Bhatti tiltalt og dømt for at have skudt mod synagogen.

Derudover blev Bhatti og en anden mand tiltalt for at have planlagt et terrorangreb mod to ambassader i Oslo.

Kendt af Politiets Sikkerhedstjeneste

Lørdagens terror-mistænkte Zaniar Matapour havde været kendt af PST siden 2015.

Det blev oplyst i går på et pressemøde.

Nu erfarer VG, at Matapour blev stoppet i forbindelse med en SIAN (stop islamiseringen af Norge, red.) demonstration i foråret - sammen med Arfan Bhatti.

Dagbladet skriver, at det må have været årsagen til, at Matapour blev kaldt ind til et bekymringssamtalen med PST i maj.

Matapours advokat John Christian Elden siger til Dagbladet, at bekymringssamtalen med PST i maj ifølge klienten skyldtes, at han demonstrerede mod SIAN's koranafbrænding i Oslo.

Her skulle Matapour angiveligt have haft en kniv på sig.

Matapor skulle i perioder også have tilhørt yderkredsen af den islamiske gruppe Profetens Ummah - dog skulle han aldrig have tilhørt inderkredsen. Flere medlemmer af gruppen har tidligere meldt sig til terrorgruppen IS.

