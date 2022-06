Terrordømte Ahmed Samsam kæmper i retten for løsladelse

Hævder at have været agent for FE og PET. Nu kæmper han for at blive løsladt fra fængslet

Frustrationen og skuffelse stod malet i ansigtet på Ahmed Samsam, da hans retssag om mulig løsladelse blev udskudt, fordi man ikke kunne skaffe en spansk tolk.

Kort forinden førte to politibetjente ham ind iført fikseringsbælte. Ahmed Samsam var iklædt sorte shorts og T-shirt fra Hugo Boss med en rød stribe og solbriller i panden. Retssagen kom ikke i gang, før den strandede på den manglende oversættelse. Mens man ventede på en mulig spansk tolk, satte Ahmed Samsam ord på sin frustration.

- Regeringen vil bare have mig siddende i fængslet længst muligt. De bør bare anerkende, at jeg har siddet i isolation og få mig løsladt hurtigst muligt. Ja, undskyld. Men det er bare en lille frustration fra min side, sagde han fra sin plads ved siden af sin forsvarer i retten.

Skuffet

Blandt de få tilhørere i retssal 304 i Retten i Glostrup var Ahmed Samsams far og hans to søstre. Knap havde dommeren informeret retten om, at man ikke kunne skaffe en tolk og traf afgørelse om udskydelsen, før Ahmed kiggede ned og rystede stille på hovedet. Han havde håbet på at kunne gå ud af Glostrup ret som en fri mand.

Spørgsmålet om løsladelse udspringer af en langt større sag, som har rystet de danske efterretningstjenester, FE og PET.

I 2018 blev Ahmed Samsam idømt otte års fængsel i Spanien for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. Selv har han hele tiden fortalt, at han arbejdede som agent for de danske efterretningstjenester. Her skulle han i en årrække have leveret oplysninger om danske Syrienskrigere. Og det bekræfter flere kilder over for Ekstra Bladet. Hans advokat Erbil Kaya kalder sagen en retsskandale.

- Alle er enige om, at sagen om Ahmeds fængsling i Spanien er en retsskandale. Der virker til at være bred enighed om, at han har arbejdet for efterretningstjenesten, så han burde aldrig være dømt i den sag, siger han.

Billeder fra slagmarken

Under en ferierejse i Spanien i 2017 fandt spansk politi i tusindvis af billeder fra slagmarken i Syrien på hans telefon, og de udgjorde den primære bevisbyrde i den retssag, som i 2018 kostede ham otte års fængsel for at tilslutte sig en terrorbevægelse.

Omkring 1. december 2020 blev Ahmed Samsam overflyttet til Danmark og fik sin dom konverteret til seks års fængsel. I retssalen i Glostrup kæmper Ahmed og hans advokat Erbil Kaya nu for at få løsladt Ahmed Samsam på reglen om 'Strafrabat.'

Afsoner man i Danmark i isolation, og det ikke er frivilligt, bliver tiden ganget med halvanden. Sidder man således i isolation i en måned, så tæller det som halvanden måned.

I retten i Glostrup kæmper Ahmed Samsams advokat, Erbil Kaya, for at han skal løslades, fordi han under sin spanske afsoning sad under særligt sikrede forhold på en isolationsafdeling.

- Det er ærgerligt, at der ikke kom en afgørelse i dag. Min klient har ventet mere end et år på det, siger advokat Erbil Kaya.

Afgørelsen bliver nu udskudt til senere på sommeren. Og i Samsams sag er det ikke første gang, at noget er blevet udskudt til sidste øjeblik.

Ahmed Samsam under borgerkrigen i Syrien. Han fortæller, at han leverede oplysninger og billeder om andre syrienskrigere til de danske efterretningstjenester. Foto: Privat

PET kom for sent

Berlingske har de senere år afsløret en lang række detaljer om samarbejdet mellem Ahmed Samsam og Politiets Efterretningstjeneste (PET). Her er det blandt andet kommet frem, at PET i sommeren 2018 rakte ud til den spanske efterretningstjeneste CNI for at forklare, at Ahmed Samsam havde været agent for Danmark.

Men det var for tæt på domsafsigelsen i den spanske sag, og Ahmed Samsam blev idømt otte års fængsel. Ved overflyttelsen til Danmark, blev hans dom konverteret til seks år, som han stadig afsoner i Storstrøm Fængsel.

- Jeg er fuld af skuffelse og fuld af bitterhed. Jeg er uskyldig. Hvis jeg ikke havde samarbejdet med PET, så var jeg ikke blevet uskyldig dømt, har han tidligere udtalt.

Hverken PET eller FE vil udtale sig om, hvorvidt Ahmed Samsam har været deres agent.

Danmarks første undercoveragent: Et sekund fra døden

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Spansk politi opsnappede sidste år en stor forsendelse hakkede tomater på vej til Danmark, der indeholdt 780 kilo hash. Hør mere om sagen i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.