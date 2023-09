Terrormistænkt anholdt

Britisk politi har lørdag eftermiddag arresteret den terrormistænkte Daniel Khalife.

Det skriver BBC.

Den 21-årige tidligere soldat blev lørdag fundet i Londons Chiswick-distrikt efter flere dages menneskejagt. Han flygtede onsdag morgen fra et højsikkerheds-fængsel udenfor London.

Spændte sig fast til varevogn

Den terrormistænkte mand slap angiveligt væk fra fængslet ved at spænde sig fast til undersiden af en varevogn, der var ved at læsse varer af til fængslets køkken.

Daniel Khalife arbejdede i køkkenet og havde på den måde adgang til varevognen.

Hjælp fra offentligheden

Londons Metropolitan Police oplyser til BBC, at offentligheden har været til stor hjælp i eftersøgningen.

Det var netop tips fra borgere i området, der gav politiet et praj om, at den terrormistænkte var set i området fredag nat og lørdag morgen

Anklaget for terror-hjælp og falske bomber

Den 21-årige mand er anklaget for at have 'fremskaffet informationer, der kan være brugbar for en person, som vil udføre en terrorhandling'.

Han mistænkes også for at have plantet falske bomber ved en militærbase i Storbritannien.