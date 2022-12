Terrorsag fra Holbæk udløser hidtil strengeste terrorstraf

35-årige Ali Al Masry fik lejlighed til at omfavne sin hustru, efter at Retten i Holbæk tirsdag idømte ham den hidtil strengeste straf, der er set i en dansk terrorsag, fængsel i 16 år.

Ali Al Masry er dømt for at have besiddet skydevåben og for at ville fremstille en eller flere terrorbomber samt for at ville yde støtte til sin svoger, som har tilsluttet sig den militante bevægelse Islamisk Stat.

Enkelte blandt rettens tre juridiske dommere og seks nævninger mente endda, at straffen skulle være endnu højere.

- Jeg kan sige, at der var ni stemmer for at straffe med fængsel i 16 år og tre stemmer for at idømme fængsel på livstid, fortalte retsformand Peder Johannes Christensen.

Hver nævning har haft én stemme og hver juridisk dommer to i spørgsmålet angående strafudmålingen.

Al Masrys hustru og hans bror var begge tiltalt i sagens terrorforhold, men blev i sidste uge frifundet. De idømmes dog henholdsvis ni og seks måneders fængsel.

For selv om de er frifundet for anklagen om at have medvirket til Ali Al Masrys terrorplaner, så er de dømt for at have bistået Al Masry i at yde støtte til hustruens bror.

For hustruens vedkommende drejer det sig om en overførsel af et beløb svarende til cirka 4500 kroner. For brorens vedkommende cirka 17.000.

Hustruen er også dømt for at have hjulpet sin bror med at oprette en WhatsApp-konto.

Al Masry har to uger til at beslutte, om han vil anke dommen til Østre Landsret.

Hans hustru har valgt at modtage dommen, og hun kan efter at have siddet varetægtsfængslet siden februar 2021 forlade retten som en fri kvinde. Hendes straf er udstået med varetægtsfængslingen - og mere til.

Anklagemyndigheden gik efter at få hende fradømt det danske statsborgerskab, som hun blev tildelt i 2011. Men retten har sagt nej.

- Ud fra de forbrydelser, der er begået, og sammenholdt med den tilknytning, hun har til Danmark, har vi ikke fundet grundlag for det, lyder det fra Peder Johannes Christensen.

Ali Al Masrys brors straf er også udstået med varetægtsfængslingen. Han har ikke lovligt ophold i Danmark, og anklagemyndigheden ville derfor have ham varetægtsfængslet.

Peder Johannes Christensen valgte at sige tak til de seks nævninger for deres, inden retten traf afgørelse om fængslingsspørgsmålet.

Og efter nogle minutters votering nåede de tre juridiske dommere frem til, at broren skal varetægtsfængsles frem til foreløbig 17. januar. Peder Johannes Christensen henviser blandt andet til, at broren ikke har lovligt ophold i Danmark.