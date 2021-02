Terrorsag: Hun begyndte pludselig at gå med tørklæde

Har du oplysninger om terrorsagen? kontakt journalisterne direkte her

Flere er i familie med hinanden. Der er både forældre, par, søstre og brødre. En del har små børn, som nu må undvære mor og far.

Nogle af dem har levet i Danmark i mange år, mens andre skyllede ind med flygtningestrømmen for omkring fem-seks år siden.

Én er for længst fyldt 70 år, mens en anden er i starten af 20'erne.

I alt 14 mennesker sidder lige nu fængslet i den terrorsag, som eksploderede forrige weekend. Ekstra Bladets research viser, at mindst tre familier er repræsenteret blandt de personer, der er anholdt eller har fået deres bopæl ransaget af politiet.

Politi og teknikere arbejdede i timevis på adresserne i Holbæk. Foto: Per Rasmussen

I hvert fald den ene familie er forbundet til de to andre slægter, og udadtil har de tilsyneladende levet som helt almindelige mennesker. Indtil politiets aktionsstyrke pludselig dukkede op og stormede flere adresser i både Vestsjælland og i Storkøbenhavn.

En villa i Holbæk og et spritnyt socialt boligbyggeri få kilometer derfra. En lejlighed i en pæn, gulmalet, ældre ejendom nord for København og et par triste grå, betonblokke

På de fleste adresser var alle vinduer dækket til, da Ekstra Bladet var forbi.

Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Sagen kort Fra lørdag 6. februar til mandag 8. februar gennemførte PET i samarbejde med Midt- og Vestsjællans Politi en større politiaktion. Først blev syv fængslet. De er sigtet for at have anskaffet sig ingredienser og komponenter til fremstilling af sprængstof samt våben eller at have medvirket hertil. De sigtes efter den alvorligste terror-paragraf 114 stk. 1, der har en strafferamme på livstid. Der er tale om tre kvinder og fire mænd, som blev anholdt kort tid efter hinanden lørdag aften og blev fremstillet i grundlovsforhør søndag. De er alle fængslet indtil 2. marts. Endnu seks personer - fire mænd og to kvinder - blev anholdt ved to-tiden natten til mandag. De er fængslet frem til 23. februar. Hemmeligholdelsen af terror-sagen er så omfattende, at de sigtedes forsvarere har fået pålæg af retten om ikke at tale med deres klienter om beviserne i sagen. I grundlovsforhøret måtte de sigtede heller ikke overvære dele af anklagemyndighedens dokumentation af bevismaterialet, men blev ført ud af retten, mens anklageren læste op af bilagene.

Naboer i disse boligområder blev chokerede over politiets pludselige massive tilstedeværelse, og en ung mand blev vidne til, at en bedstefar midt i 70'erne blev tvunget ned på den kolde jord foran sin bopæl og derefter hevet med af politiet.

Nogle er trætte af den massive opmærksomhed, der pludselig er rettet mod deres boligkvarterer, hvor der normalt aldrig sker noget. Andre er selv fulde af spørgsmål omkring, hvad den totalt mørklagte efterforskning går ud på, og hvad politiet fandt under deres timelange ransagninger.

Fra lørdag til søndag var der nærmest konstant politi til stede på Apotekerhaven i Holbæk, og rullemarie var også i aktion fortæller naboer. Foto: Per Rasmussen

Ingen har noget dårligt at sige om beboerne

- Han kørte for et tømrerfirma. Tog afsted tidligt om morgenen og kom hjem sent om aftenen, så vores indtryk har været, at de har levet som os andre og passet deres, fortæller et nabopar om to af dem, der ifølge Ekstra Bladets oplysninger skal være blandt de anholdte. Det indtryk går igen.

En 37-årig småbørnsmor, som også skal være blevet anholdt, er både sød og venlig, men meget privat fortæller en kvinde i samme opgang. En ting har hun dog undret sig over:

- Hun har boet her nogle år. I starten gik hun helt almindelig klædt, men pludselig begyndte hun at gå med tørklæde og var tildækket. Hun er ellers meget smuk.

I Holbæk, hvor poltiiet har fundet en række mistænkelige kemikalier købt i Polen, har en nabo også lagt mærke til, at der blev læsset en masse ting af for nogle uger siden ved den lejlighed, der senere blev ransaget. Dengang tænkte hun, at der måske var ved at flytte nogle nye mennesker ind.

Politiet beslaglagde en hel del genstande i lejligheden. Også et skur blev ransaget. Foto: Local Eyes

Bedsteforældre og brødre To generationer af syriske flygtninge skal være blandt de anholdte. Bedstefaderen er i midten af 70'erne, og ifølge TV2 er også hans hustru anholdt. Manden har fået dansk statsborgerskab for fem år siden. Derudover er parrets tre voksne sønner anholdt. Det var det tyske forbundspoliti BKA, der kom på sporet af de tre syriske brødre, hvoraf to er bosat i Tyskland, mens en 33-årig bor i Danmark. Ifølge Spiegel har familien været i Danmark og Tyskland i omkring to årtier. Fra brødrenes adresse i Tyskland bestilte den 33-årige i januar en mistænkelig ordre i Polen på fem kilo svovl og fem kilo aluminiumspulver, der blev leveret til en adresse i Dessau, Sachsen-Anhalt. Det er kemikalier, der kan bruges til fremstilling af eksplosiver. Da tysk politi op til weekenden slog til og ransagede hos brødrene, var kemikalierne imidlertid væk. Men der blev fundet en stor mængde farligt fyrværkeri som kanonslag, tændsnore og andet pyroteknik, et hjemmelavet IS-flag og en koran, hvor passager med kampen mod de vantro var understreget. Politiet var enormt grundige ved villaen i Holbæk. Foto: Per Rasmussen Den ene bror - en 40-årig mand - blev anholdt i Dietzenbach, Hessen, og sidder nu fængslet i Tyskland. De to andre blev anholdt i Holbæk. Her blev kemikalerne fra Polen angiveligt fundet sammen med terror-propaganda. Derudover har politiet ransaget en adresse tilhørende en ung kvinde, som er i familie med bedstefaderen. Hun blev student for få år siden. Vis mere Luk

Søstre fra Irak To kvinder i familie med hinanden er, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, også blandt de anholdte. TV2 skriver, at de to er søstre. Den ene er 37, mens den anden for kort tid siden fyldte 30. Begge er danske statsborgere, og begge har små børn. Den 30-årige kvinde danner par med den af de syriske brødre, der bor i Danmark. Den anden kvinde har barn med en mand, der svensk statsborgerskab. Hans adresse i Malmö blev i forbindelse med aktionen også ransaget, og han er blevet anholdt i Danmark. Svenskeren har boet i en årrække i Sverige. Han er ikke kendt af politiet og har ifølge svenske registre haft nul kroner i indkomst de senere år. Vis mere Luk