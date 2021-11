Terrorsag mod tre: Fandt beskeder og billeder

Torsdag er retssagen mod tre personer, der er mistænkt for at planlægge terror, begyndt i Københavns Byret

Det var en række beskeder om Rasmus Paludan, billeder af halshugninger og manualer på fremstilling af bomber, der resulterede i, at tre personer blev anholdt i en stor antiterroraktion i december 2019.

Sådan fremgik det af anklager Anders Larsson torsdag, da retssagen mod tre personer, der er tiltalt for at planlægge terror i Danmark eller udlandet, begyndte i Københavns Byret. De tre terror-tiltalte er to mænd på 23 år og en kvinde på 39 år.

Ild i bus

Mændene er udover tiltalen for at planlægge terror ved at sprænge en eller flere bomber med stoffet TATP, tiltalt for at sætte ild til en turistbus på en parkingsplads på Bøjlevej ved Amager Strandvej natten til 18. april 2019. De erkendte begge at have sat ild til bussen, men nægtede sig skyldige i terror-forholdet.

Bussen til 700.000 udbrændte, men igen kom til skade. Foto: Presse-fotos.dk

Senere samme nat blev de to mænd anholdt for busbranden. I den ene 23-åriges bil fandt man på bagsædet en plastikpose med acetone, og på forsædet lå førerens iPhone, som senere fik en afgørende rolle i sagen.

Da politiet ransagede de to mænds hjem, fandt man i alt seks flasker brintoverilte, batterisyre, en fjernstyret legetøjsbil og metaldele, der ville virke som dræbende projektiler i en TATP-bombe.

Skrev om Paludan

De to mænd sad varetægtsfængslet efter busbranden, men blev begge løsladt. I november 2019 lykkedes det PET at låse den ene 23-åriges iPhone op og knække koden til hans Telegram-app, der er en krypteret chattjeneste.

Ifølge anklager Anders Larsson havde den ene af de 23-årige og den 39-årige skrevet sammen på chattjenesten i større grupper. I flere af dem florerede der, ifølge anklageren, videoer med optøjer efter Paludan-demostrationer. Det brugernavn, som politiet mener, tilhører den 39-årige kvinde, skulle blandt andet have skrevet ’der skal ikke handles til hans demo, men når han mindst venter det’ i en af chatgrupperne.

Derudover blev i en gruppe, hvor både den 23-årige og 39-årige ifølge anklagemyndigheden var med, diskuteret, hvorvidt det er okay at gå specifikt efter kvinder og børn. En af brugerne i gruppen skrev, at det ikke var i orden at gå efter børn, men det var okay med kvinder.

Ikke særlig troende

Den ene af de 23-årige er ikke identificeret som bruger af krypterede chattjenester. Han var den eneste, der ønskede at udtale sig ved retssmødet ud af de tre. Anklageren spurgte både ind til hans religion og holdning til dansk demokrati, men han beskrev ikke sig selv som ekstremt troende.

Ifølge ham havde han kan kun kendt den anden 23-årige i nogle måneder, inden de sammen satte ild til bussen. Han fortalte desuden, at han ikke kendte den 39-årige kvinde.

På den 39-årige kvindes telefon var der særligt en note, der skildte sig ud fra mængden.

Man fandt ved ransagningen af hendes telefon tekster om de Tour de France-etaper, der var planlagt i Danmark. Det var den eneste note, der handlede om sport.

Derudover fandt man, ifølge anklageren, en note om, hvordan man fremstiller en detonater, der kan udløse en ekspolosion, ved hjælp af en mobiltelefon. Derudover var der en instruktion i, hvordan man i tre dele kunne tænde detonater-enheden.

Hjulpet med kommunikation

Kvinden, der ved retsmødet flere gange var henne og trække luft ved det åbne vindue i den tætpakkede retssal, er desuden tiltalt for at sørge for, at tre kendte IS-terrorister kunne kommunikere via WhatsApp, Telegram og andre sociale medier.

Ifølge tiltalen har hun også overført 3400 dollars til IS-terrorister via mellemmænd i Tyrkiet.

Hun ønskede ikke at udtale sig ved dagens retsmøde og nægtede sig skyldig. Anklageren kræver, at hun får frakendt sin danske indfødsret og udvises for bestandigt.