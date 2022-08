Terrortiltalt bestilte kemikalier online: Var til kanonslag

Var 16 kilo kemikalier ingredienser til nytårskrudt? Eller skulle de bruges til bomber, som skulle slå uskyldige ihjel i et terrorangreb?

Ifølge en 34-årig syrisk mand, der er tiltalt for forsøg på terror, er det første den rigtige forklaring. Det fortæller han fredag, hvor han afhøres i Retten i Holbæk.

- Det er til at lave kanonslag, siger han og tilføjer:

- Jeg har haft den hobby, siden jeg var otte år gammel.

Siden har fritidsbeskæftigelsen grebet om sig, og han forklarer, at han lavede kanonslag til andre.

Kemikalierne - fem kilo svovlpulver og fem kilo aluminiumspulver og seks kilo kaliumnitrat - blev fundet i hans hjem i Holbæk ved en stor aktion i februar 2021, hvor han og adskillige andre blev anholdt.

Annonce:

Siden er der rejst tiltale mod ham, hans 31-årige hustru og 37-årige bror. De anklages for at have haft planer om at fremstille én eller flere bomber til at udføre terror i Danmark eller udlandet. De nægter sig alle skyldige.

Nogle af kemikalierne købte den 34-årige i januar 2021 på en polsk hjemmeside, og det var webshoppen, der tippede politiet. Kemikalierne blev bestilt til storebrorens lejlighed i tyske Dessau, hvor storebroren ikke var.

- Jeg har ikke fortalt min bror, at jeg har bestilt de her ting. Det plejer ikke at være et problem, at jeg låner hans lejlighed, siger lillebroren.

Den 34-årige fortæller, at han hentede kemikalierne i Tyskland. De skulle bruges til nytår næsten et år senere. Han ville lave cirka 300 kanonslag.

Hans hustru var også i Tyskland, men kendte ikke til købet, fortæller han.

Den syriske mand er også tiltalt for at fortage mindst en prøvesprængning. I retten erkender han, at han har afprøvet affyring af kanonslag, og at hustruen kendte til det. Blandt andet skrev de to beskeder om det.

Annonce:

Da retssagen begyndte i onsdags kom det frem, at det er vurderet, at kemikalierne ville kunne skabe en bombe, som kunne sætte menneskers liv i fare inden for 45 meter.

Foruden kemikalier, blev der i hjemmet i Holbæk, også fundet tændsnor, mobiltelefoner, fjernstyrede legetøjsbiler og 166 stålkugler, som ifølge anklagemyndigheden skulle bruges til bomber.

Der er også fundet en maskinpistol, et haglgevær og en riffel. Det var ifølge den 34-årige våben, som han for ti år siden gemte for en bekendt, som han ikke har set siden. Der er også fundet Islamisk Stat-flag.

Hustruen og storebroren afhøres først ved senere retsmøder.

Politiet har droppet at rejse sager mod de ti andre personer, der blev anholdt i aktionen i februar 2021.

Dommen ventes senere på året.