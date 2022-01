Terrortiltalte diskuterede drab på kvinder og børn

- Må man slå kvinder og børn ihjel?

- Ja, hvis de ikke kan tages som slaver.

Med disse sætninger indleder anklager Anders Larsson sin afsluttende procedure i en sag, hvor to 23-årige mænd og en 40-årig kvinde er tiltalt for forsøg på terror. Anklagemyndigheden mener, at de planlagde angreb enten et sted i Danmark eller i udlandet

Sætningerne stammer fra en beskedsamtale, hvor en af de 23-årige mænd stiller den 40-årige kvinde et spørgsmål.

Der er ikke nogen tvivl om, at de tiltalte havde planer om at begå terror, siger anklageren mandag i Københavns Byret.

- De tiltalte drøftede mål for en bombesprængning. Hos dem er der fundet massive mængder islamistisk propaganda, der hylder og opfordrer til angreb i Vesten.

- Der blev fundet bombemanualer hos de tiltalte, og de vidste, hvordan man lavede bomber.

Ved en ransagning af en af de tiltalte mænds hjem fandt politiet en trykkoger, elpærer, en køkkenvægt beklædt med folie og en spand med søm og skruer, der tilsammen vejede cirka 1300 gram.

Anklagemyndigheden mener, at de tiltalte havde i sinde at fremstille det farlige sprængstof TATP og bomber med søm og skruer.

Særligt forholdet mellem de tiltalte, fokuserer Ander Larsson på.

- Samtalerne viser, hvor radikaliseret hun (den tiltalte kvinde, red.) er.

- Hun skal ikke selv have beskidte fingre. Andre skal gøre det. Hun er den kølige, som kommer med argumenterne, og de andre har en udførende rolle.

Ud over at være tiltalt for forsøg på terror og for at have finansieret en terrorvirksomhed er den 40-årige kvinde anklaget for at have fremmet terrorvirksomhed ved at have hjulpet flere personer, der var tilknyttet Islamisk Stat.

På hendes telefon fandt politiet en note med en liste over start- og slutsteder for de etaper i Tour de France, som efter planen skulle være kørt i Danmark 2021, men som blev udskudt til 2022 på grund af corona.

- Ingen andre noter handler om noget, der minder om sportsbegivenheder, lyder det fra anklageren.

Den tiltalte kvinde har i retten forklaret, at Tour de France-noten skulle sendes til hendes mor, som var stor fan af cykelsport.

- Skal vi tro på den forklaring? spørger anklager retorisk.

Der ventes at falde dom i sagen i marts.

Alle tiltalte nægter sig skyldige.