Tesla konfiskeret: Kørte det tredobbelte af fartgrænsen

To mænd er blevet dømt for gaderæs i Hedehusene. De kørte 145 kilometer i timen i en by-zone, hvor kun 50 kilometer i timen er tilladt

Efter et gaderæs på Baldersbuen i Hedehusene er to mænd blevet dømt i Retten i Glostrup, og den ene mands Tesla er blevet konfirskeret.

Det skriver Københavns Vestegns Politi i en pressemeddelelse.

Bøde, frihedsstraf og mistet kørekort

De to mænd på henholdsvis 22 og 34 år kørte gaderæs i en Tesla Model S og en Volkswagen Golf R. Her er de blevet målt til at køre op mod 145 kilometer i timen i en 50 kilometer-zone.

Teslaen var ejet af føreren, og derfor kunne politiet beslaglægge den. Golfen var af anden ejer, så den kunne politiet ikke tage.

De har begge fået en tillægsbøde på en månedslån efter skat. Det kostede den 22-årige 18.500 kroner og den 34-årige 12.500 kroner.

Begge mænd er blevet frakendt førerretten i seks måneder oveni.

Teslaen bliver solgt

Retten afgjorde, at begge straffes med fængsel i 30 dage, som er betinget, indtil de begår strafbart kriminalitet inden for et år. Samtidig skal de udføre 40 timers samfundstjeneste og er under tilsyn af Kriminalforsorgen i et år.

Den konfiskerede Tesla er anslået at være flere hundredetusinde kroner værd. Den bliver solgt, og overskuddet tilfalder staten.

'Jeg synes, at retssystemet sender en meget ydelig besked til dem, der kører ræs på offentlige gader og veje. Det kan koste fængsel, kørekort, bøde og bil,' udtaler specialanklager Charlotte Møgelhøj i pressemeddelelsen.

De dømte kan anke dommen inden for de næste to uger.