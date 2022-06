Tesla på flugt endte i ulykke

En Tesla endte med at forulykke, da chaufføren stak af fra politiet

Klokken 05.31 mandag morgen forsøgte Københavns Politi at bringe en hvid Tesla til standsning til et rutinetjek ved Øster Voldgade i Indre By i København.

- Chaufføren efterkommer ikke vores anvisninger og sætter i stedet fart på, fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Thomas Hjermind.

Efter en kort eftersættelse mister chaufføren kontrollen over bilen.

- Han forulykker, og så rammer han en parkeret bil, et skilt og til sidst rammer han ind i en husmur, siger Thomas Hjermind.

Herefter er føreren af bilen, der er en mand i midten af 20'erne, blevet anholdt.

Selvom billeder fra stedet viser, at han er forulykket i høj fart, er den unge mand sluppet billigt.

- Han har været forbi hospitalet, og nu er han her på stationen, så vi kan finde ud af, hvad der er sket, siger Thomas Hjermind

Ingen andre kom til skade under ulykken.

Når der er sket en ulykke, er det en bilinspektør, der skal undersøge, hvad der er sket. Læs mere om det her.