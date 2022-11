Thomas Borgen frifundet

Den tidligere topchef i Danske Bank Thomas Borgen frifindes for et kæmpe erstatningskrav, som en række investorer havde anlagt i kølvandet på sagen om hvidvask.

Sådan lyder afgørelsen fra tre enige dommere i Retten i Lyngby, som tirsdag har offentliggjort dommens begrundelse og resultat.

I sagen havde 74 investorer sagsøgt norske Thomas Borgen for cirka 2,4 milliarder kroner. Det skete i relation til, at kriminelle gennem en årrække hvidvaskede milliarder gennem Danske Bank i Estland.

Investorerne mener at have tabt penge, fordi banken ikke med det samme orienterede markedet om den mulige hvidvask i bankens estiske filial og undlod at tage de nødvendige skridt.

Men den 58-årige Thomas Borgen, der var administrerende direktør fra 2013 til 2018, har afvist kravet og har nu vundet sagen i Retten i Lyngby.

Byretten har fundet, at kun banken - ikke de enkelte aktionærer - kunne rejse krav som følge af uforsvarlig drift.

Retten afviser desuden, at Thomas Borgen i 2014 havde eller burde have skaffet sig oplysninger, der måtte antages at få betydning for kursdannelsen på bankens aktier i et omfang, så der var grundlag for at informere om det i en selskabsmeddelelse.

Investorerne i sagen har købt eller på anden måde erhvervet aktier i Danske Bank i perioden 5. februar 2014 til og med 1. februar 2018.

De har hævdet at have tabt milliarder, da kursen på Danske Banks aktie faldt ad flere omgange i forbindelse med afsløringerne i hvidvasksagen.

De mener, at markante tab kunne være undgået, hvis banken og ledelsen havde delt deres viden om hvidvasken med markedet og myndighederne, da ledelsen blev opmærksom på det.

Investorerne er bistået af virksomheden Deminor. Retten har afgjort, at sagsøgerne samlet skal betale ti millioner kroner til Thomas Borgen i sagsomkostninger.

Beløbet bunder blandt andet i, at sagen har handlet om knap 2,5 milliarder kroner, at sagens ekstrakt fylder 6588 sider, og at der også er hjælpebilag på over 2000 sider, og at retssagen har varet otte dage.

Der er mulighed for, at sagen kan ankes til landsretten.

Thomas Borgen meldte i september 2018 sin afgang som administrerende direktør som følge af hvidvasksagen.

Han er blevet undersøgt af det tidligere Søik - Statsadvokaten for Økonomisk og International Kriminalitet. Men i 2021 blev sigtelsen imod ham droppet.

Politiet efterforsker fortsat mod selve banken - Danske Bank - der er sigtet for hvidvask.

