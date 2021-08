Thomas Gotthard fyret som præst

Thomas Gotthard skal ikke længere prædike evangeliet fra Ansgarkirken i Hedehusene.

Ekstra Bladet erfarer, at han nu officielt er fyret.

Sognepræsten myrdede 26. oktober sidste år sin hustru, Maria From Jakobsen, og blev 3. august i år idømt 15 års fængsel.

Efterfølgende erklærede daværende kirkeminister Joy Mogensen (S), at man ville se på de ansættelsesretlige konsekvenser, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger stoppede hans ansættelse 24. august.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Kirkeministeriet, som har været hans arbejdsgiver.

Ingen kommentarer

Siden den 45-årige sognepræst blev anholdt i november sidste år, har ingen fra kirken ønsket at udtale sig om sagen. Man ansatte en spindoktor, som ikke har villet kommentere Thomas Gotthards ansættelsessituation eller andre forhold om præsten eller sagen i øvrigt.

Den strategi holder man fast i efter fyringen. Menighedsrådsformand Tine Hvidberg Petersen henviser til kirkens pressetalsmand, Morten Jeppesen, og herfra er der 'ingen kommentarer'.

Thomas Gotthard blev anholdt søndag 15. november. I lang tid stod der på kirkens hjemmeside, at han var sygemeldt. I virkeligheden sad han varetægtsfængslet i Vestre Fængsel, og siden rykkede han til Holbæk Arrest.

Ingen løn

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har præsten ikke modtaget løn i en rum tid. Kirkeministeriet har hidtil ikke ønsket at oplyse, hvornår lønudbetalingerne stoppede, men ifølge loven om tjenestemænd har en tjenestemand, der udebliver ulovligt fra tjeneste - herunder hvis vedkommende sidder fængslet - ikke krav på løn.

Maria From Jakobsen havde om morgenen 26. oktober fulgt parrets to fælles børn i skole, da hendes mand iværksatte den grusomme plan, han havde lagt for at skaffe sig af med sin kone.

Gennem flere uger foretog han efter drabet en række ugerninger for at få liget af sine børns mor til at forsvinde, ligesom han forsøgte at få omverdenen til at tro, at hun selv havde forladt ham og sine børn.

I juni 2021 tilstod han omsider og udpegede selv flere gerningssteder for forbrydelsen. Således lykkedes det politiet at finde jordiske rester fra Maria From Jakobsen.

Hun bliver begravet fredag fra Frederikssund Kirke. Det er Lotte Nysted, der var den 43-årige psykologs nære veninde, som forestår handlingen.