Thomas vender hjem til hooligan-verdenen: Tæskede løs på Kevin Werner

På en fodboldbane i det nordjyske er to grupper unge mænd ved at gøre sig klar til at slås.

Året er 2012, og for Thomas og flere af Frontline-medlemmerne er det deres første arrangerede kamp i lang tid.

De har været en del af bandegrupperingen WDC og har været involveret i en beskidt bandekrig i Aalborgs gader.