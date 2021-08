Ti brandmænd rykkede ud til røg fra kongelige hestehove

Brandfolkene hos Hovedstadens Beredskab tog ingen chancer, da der mandag eftermiddag indgik en alarmmelding fra De Kongelige Stalde.

Staldene ligger i forbindelse med ridebaneanlægget på Christiansborg. Kongehusets hvide heste, som blandt andet bruges i forbindelse med karetture, har til huse i staldene.

- Der er tale om en røgalarm, som automatisk går ind til os, når den registrerer, at der er røg i lokalet. Det er meget almindeligt i for eksempel fredede bygninger, fortæller vagthavende operationschef Michael Møller hos Hovedstadens Beredskab.

Brandvæsenet behandler ifølge operationschefen den type alarmer som et 112-opkald. Det vil sige, at man rykker ud med fuld styrke, så man kan komme i gang med brandslukningen hurtigst muligt, hvis alarmen viser sig at være god nok.

Det var den heldigvis ikke mandag.

- Der var røg i lokalet, men det kom ikke fra en brand. Vores indsatsleder har fortalt, at røgen kom fra beslagsmedenes arbejde med hestenes hove, fortæller Michael Møller.

Ridebaneanlægget og De Kongelige Stalde er det eneste tilbageværende fra det oprindelige Christiansborg Slot, som kong Christian VI lod opføre i midten af 1700-tallet.

I 1794 nedbrændte store dele af slottet, og et nyt slot blev opført. Det stod færdigt i 1828, men i 1884 blev slottet ramt af en ny brand. Det nuværende Christiansborg blev opført i i perioden 1907-28.