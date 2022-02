Ti fængsles i sag om narkosalg via Snapchat

Ti personer er i de sene aftentimer tirsdag blevet varetægtsfængslet i en sag om narkosalg via Snapchat.

To personer er blevet løsladt efter grundlovsforhøret, der har fundet sted ved Retten i Roskilde.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

Alle de sigtede nægter sig skyldige.

I alt blev 15 personer anholdt tirsdag morgen i en aktion, der var koncentreret i området omkring Gymnasievej i den vestlige del af Køge.

Jacob Olsen, der er vicepolitiinspektør i Midt- og Vestsjællands Politi, oplyste tirsdag formiddag, at personerne er mistænkt for at have forbindelse til 'et kriminelt miljø i Køge'.

- Vi har fået fat på alle de personer, som vi gik efter, og de er sigtet for narkohandel.

- Det er vores opfattelse, at salget af narko blandt andet er sket via Snapchat, sagde han i en pressemeddelelse.

De ti personer er varetægtsfængslet frem til den 24. februar. Det fremgår ikke af politiets besked på Twitter, om nogen af dem har valgt at kære kendelsen om fængsling.