Ti mænd dømt for at stå bag stort narkonetværk

Retssal F4 er proppet til randen, da dommeren Christina Breinstrup torsdag afsiger dom til ti mænd i Retten i Glostrup.

De ti mænd er tilsammen blevet idømt 117,5 års fængsel for i fællesskab at have indsmuglet og distribueret 101 kilo kokain, 138 kilo hash og 125 kilo amfetamin til forskellige adresser på Sjælland og i Aarhus-området i en periode på fem måneder i 2020.

Flere af tilhørerne bryder ud i gråd, da navnene på deres pårørende bliver læst højt sammen med de lange fængselsstraffe.

Ifølge anklagemyndigheden er der tale om et organiseret smuglernetværk, hvor bagmanden for hele netværket ifølge anklager Tomas Hugger er den 27-årige Mike Gerner Larsen.

Det er endnu ikke lykkedes politiet at anholde ham, og derfor er der ikke afsagt dom i hans sag.

Ifølge anklagemyndigheden har Mike Gerner Jensen fået hjælp af sin 25-årige lillebror, Mick Gerner Larsen, til at styre hele netværket. Lillebroren er torsdag blevet idømt 14 års fængsel.

En anden vigtig brik i smuglernetværket er en 50-årig hollandsk lastbilchauffør ved navn Hakan Razaki. Det var angiveligt ham, som smuglede de ulovlige stoffer ind i landet. I retssalen sidder han ved siden af sin tolk, der oversætter til hollandsk.

Han idømmes 16 års fængsel og udvises for bestandigt.

Ifølge anklagemyndigheden har alle tiltalte været involveret i håndteringen af de ulovlige stoffer, og der er tale om et organiseret netværk. Det har dommeren valgt at lægge til grund for domsafsigelse.