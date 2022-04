Tibetsagen: Anklager beder byret om at genoptage sag mod betjente

Efter års udsættelse vil Statsadvokaten i København nu have Københavns Byret til at gennemføre en retssag mod to tidligere politifolk i forbindelse med Tibetsagen, erfarer Ritzau.

De to politimellemledere Henrik Oryé og Claus Hjelm Olsen er de eneste, som er blevet stillet strafferetligt til ansvar i forbindelse med Tibetsagen, der omhandler myndighedernes tilsidesættelse af grundlovssikrede rettigheder til fordel for et godt forhold til Kina.

Under en retssag i 2013, som seks demonstranter havde anlagt mod Københavns Politi, afgav de to politifolk forklaring. Men de løj, mener anklagemyndigheden, som i 2018 rejste tiltale.

De to nægter sig skyldige.

Men retssagen mod de to er flere gange blevet udsat, fordi man ville afvente beretning fra først den ene og siden den anden undersøgelseskommission, som er blevet nedsat i sagen.

Den anden kommission aflagde beretning for nogle uger siden, og nu har anklagemyndigheden så ifølge Ritzaus oplysninger bedt byretten om at finde tid til at gennemføre retssagen.