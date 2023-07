Tidligere bandeleder tilstår og får 11 års fængsel i narkosag

En 44-årig mand er fredag kort før middag blevet idømt 11 års fængsel i en sag om smugling af cirka et ton hash og 19 kilo kokain.

Han har tilstået at have været en del af den sag, som hos politiet har navnet Operation Hugin.

I dommen vurderer Københavns Byret, at han har haft en ledende rolle i sagen. Den 44-årige Abdessamade Benarabe, der også er kendt som 'Lille A', har valgt at modtage dommen.

Fremtrædende rolle

Retslokalet i Københavns Byret er fredag formiddag fyldt med både pårørende, politifolk og journalister.

Abdessamade Benarabe har ifølge flere medier tidligere haft en fremtrædende rolle i bandemiljøet på Nørrebro i København.

Ved retsmødet forklarer han, at han primært har været involveret i at indsmugle hash. Politiet har delt hashsmuglingen op i tre forhold.

I et af de forhold er det den 44-årige, som har stået for transporten til Danmark.

- Har du selv kørt hashen til Danmark? spørger specialanklager Rasmus von Stamm fra National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK).

- Nej, det har jeg så ikke, svarer den 44-årige mand og griner.

I et andet forhold er det i stedet en anden mand, som allerede er dømt i sagen, som stod for transporten, imens den 44-årige mand stod for at skaffe hashen.

Smuglingen er blevet aftalt over beskedtjenesterne EncroChat og SkyECC, som begge er krypterede.

'Chokolate' er hash

Ud over hash drejer sagen sig også om 19 kilo kokain.

Den 44-årige mand protesterer, da anklageren beskriver, at han har været med til at smugle kokain. Han mener selv, at han har lavet en aftale med en hollandsk kontakt.

Han ville egentlig ikke være involveret med kokain, men forklarer, at han gik med til det alligevel.

- Det er jo også det, som du skriver til ham hollænderen: 'I only do chocolate', og chocolate, det er hash, siger forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen.

Ved fredagens dom konfiskerer retten også seks millioner kroner, som er vurderet som udbyttet i sagen.