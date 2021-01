Tidligere bedsteven: Han smadrede hjem med økse

RETTEN I HELSINGØR (Ekstra Bladet) Den 56-årige drabstiltaltes tidligere bedste ven var chokeret.

Han var blevet kaldt op til sin vens hus i Nærum af den nu tiltalte mands tidligere ekskone med beskeden om, at vennen var oprevet, fordi hun var gået fra ham.

Det var i august 2011, og da han nåede frem, hentede vennen en økse i redskabsskuret og begyndte at smadre løs på inventaret.

- Jeg bliver chokeret. Jeg har jo ikke set (den nu tiltalte, red.) sådan før. Jeg tror oven i købet, at jeg begynder at råbe til ham for at komme i kontakt med ham, fortalte han, da han blev ført som vidne i straffesagen mod den 56-årige.

Den 56-årige er tiltalt for drabet på lægen Charlotte Asperud, men nægter drab. Han erkender dødsvold.

Det lykkes ikke for vennen dengang at nå ind til den nu tiltalte.

Venner i gymnasiet

Han lærte den nu drabstiltalte at kende i gymnasiet, og de blev bedste venner.

Forsvareren i sagen spurgte, hvordan han ville beskrive ham før øksehændelsen.

- Fra første færd hjertelig, elskelig, omsorgsfuld, en kammerat med stort K. Han blev en del af min familie. Han var som en bror, fortalte vidnet.

De er gudfar til hinandens børn, holdt jul og fester sammen og rejste sammen.

Men noget ændrede sig.

Den tidligere bedsteven fremgår også på en lang liste med titlen 'budget 2008', som tiltalte har ført over for folk, som han har haft uoverensstemmelser med på den ene eller anden måde.

Anklageren spurgte vidnet, hvorfor han tror, at han stod på listen.

- Jeg mente, at han havde brug for hjælp, og hvis han fik det, så kunne jeg også være tryg i vores relation. Og når det ikke var det, der foregik, så måtte jeg trække mig, sagde han og fortsatte:

- Det var nok i forbindelse med det, at han skrev til mig og slog hånden af mig som ven. Det kunne være på grund af det. Jeg synes ellers, at jeg har været der.

Vennen oplevede, at tiltalte havde et problematisk forhold til alkohol og i store perioder slet ikke drak

- Han mente ikke, at det gjorde noget godt for ham, forklarede han.

