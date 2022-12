Tidligere bestyrelsesmedlem og ejendomsudvikler tiltalt for insiderhandel

Et tidligere medlem af bestyrelsen i forsikringsselskabet Alm. Brand og en ejendomsudvikler er blevet tiltalt i en sag om insiderhandel ved Alm. Brands opkøb af forsikringsselskabet Codan.

Det skriver Børsen. Avisen har fået aktindsigt i tiltalen.

Ifølge avisen skulle det tidligere bestyrelsesmedlem have delt sin insiderviden med ejendomsudvikleren i en telefonsamtale på en færgeoverfart. Her hørte blandt andet en journalist fra Jyllands-Posten samtalen.

- Det, jeg fortalte dig før, det må ikke komme videre. Du må kraftedeme ikke sige det til nogen, så er det min røv, skulle det tidligere bestyrelsesmedlem ifølge journalisten have sagt under telefonsamtalen.

Det, der ikke måtte komme videre, var, ifølge National Enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), viden om, at Alm. Brand skulle købe Codan Forsikrings danske aktiviteter.

Efter samtalen købte ejendomsudvikleren aktier for knap en million kroner.

Overtagelsen - en handel til 12,6 milliarder kroner - blev først meddelt dagen efter.

Efter skriverierne i Jyllands-Posten igangsatte Alm. Brand en intern undersøgelse af sagen. Den blev senere overdraget til Finanstilsynet.

I april i år bekræftede NSK over for Finanswatch, at politiet var gået i gang med at efterforske sagen.

Samme dag, som Alm. Brand afleverede den interne undersøgelse, valgte det tidligere bestyrelsesmedlem at trække sig fra sin post i bestyrelsen. Han sagde til Finanswatch, at det intet havde med sagen at gøre.

Til maj skal sagen for retten i Aalborg.

NSK vil gerne have, at det tidligere bestyrelsesmedlem får en bødestraf, mens politienheden går efter en fængselsstraf til ejendomsudvikleren.

Finanstilsynet har ikke villet kommentere sagen over for Børsen. Det har det tidligere bestyrelsesmedlem heller ikke.

Ejendomsudvikleren har ikke svaret på avisens henvendelser.