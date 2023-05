Tidligere betjent tilstår over 100 seksuelle overgreb mod børn

Fredag var den tidligere walisiske betjent, 23-årige Lewis Edwards, i retten i Cardiff.

Han er tiltalt for 106 forhold herunder seksuelle overgreb, trusler og afpresning af børn.

I retten tilstod han alle forholdene, skriver flere britiske medier som Wales Online og Sky News.

- Offentligheden vil blive lige så chokeret og væmmes - på samme måde som jeg - over, at sådanne forhold er blevet begået af en fra politiet, har Danny Richards, der er assisterende politikonstabel ved South Wales Police, udtalt i forbindelse med sagen.

Snuppet af egen politikreds

23-årige Edwards blev taget i sine kriminelle handlinger, da hans egen politikreds, South Wales Police, var i gang med at efterforske ulovligt downloadede billeder af børn, som foregik via dark web.

Edwards blev omgående identificeret og anholdt for derefter at blive suspenderet fra politiet, hvor han aldrig vil kunne vende tilbage.

Det førte til, at han blev sigtet og derefter tiltalt for 106 forhold.

Efterforskningen fortsætter

Politiet har i løbet af efterforskningen fundet ud af, at ofrene for Edwards forbrydelser har været ned til 12 år gamle. Desuden er 12 ofre foreløbigt blevet identificeret.

I nogle af tilfældene udgav han sig for at være en teenager på det sociale medie Snapchat.

Her groomede han børn og unge ved at få deres tillid for derefter at spørge efter billeder og videoer af dem, som han fik og gemte.

Materialet brugte han så til at afpresse dem til at sende flere mere.

Selvom Edwards har tilstået de 106 forhold, fortsætter efterforskningen af hans forbrydelser.

Straffeudmålingen finder sted 23. august.