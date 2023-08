Tidligere betjente dømt: Torturerede deres ofre i halvanden time

En uhyggelig sag har rystet Guds eget land, hvor seks tidligere betjente i amtet Rankin i staten Missisippi har erklæret sig skyldige i at have tortureret to sorte mænd i halvanden time.

Og det er ikke småting, de tidligere betjente har erkendt.

Den uhyggelige sag fandt sted i januar 2023, skriver ABCNews.

De seks politibetjente tiltvang sig adgang til de to mænds hus, hvorefter ofrene blev udsat for længerevarende tortur. Betjente yndede at kalde sig for 'Goon Squad', fordi de var villige til at udføre grov vold og ikke sige det til nogen.

De to mænd blev lagt i håndjern af betjentene, hvorefter de blev udsat for et sandt smertehelvede med forskellige redskaber, herunder strømpistoler og sexlegetøj.

Falsk henrettelse

Den ene af betjentene udsatte en af mændene for en såkaldt 'mock execution', en falsk henrettelse, under seancen.

Annonce:

Det vil sige, at han satte en pistol i den ene af mændenes mund og trykkede på aftrækkeren på pistolen, som dog ikke var ladt.

Da betjentene var færdige med deres tortur, placerede de stoffer og en pistol i mændenes hus. Planen var, at de to mænd herefter kunne blive falsk anklaget og sendes flere år bag tremmer.

Afslørede sig selv

Flere måneder senere klappede fælden dog, da en af tortur-bødlerne havde afsløret over for sin sheriff, at han havde løjet, og det havde medført, at de andre havde tilstået.

Alle seks har erklæret sig skyldige i sigtelserne.

Opholdt sig det forkerte sted

De to ofre, Michael Corey Jenkins og Eddie Terrell Parker, var kommet i søgelyset hos de seks betjente, fordi de havde opholdt sig i et hvidt område.

I området havde beboerne klaget over, at de to sorte mænd havde boet sammen med en hvid kvinde.

Kristi Walley, som bor i huset, er lam, og Eddie Terrell Parker var hendes handicaphjælper.