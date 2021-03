Tidligere chef i Rigspolitiet er tiltalt for bestikkelse

Den tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen er blevet tiltalt for at modtage bestikkelse.

Det bekræfter statsadvokat Lise-Lotte Nilas over for B.T.

Samtidig er konsulenten Mariann Færø, der også er Bettina Jensens veninde, blevet tiltalt for at yde bestikkelse.

- Det er vores opfattelse, at den pågældende over en årrække har modtaget godt 790.000 kroner for udførelse af konsulentydelser for en privat virksomhed, samtidig med at den pågældende indgik aftale med den private virksomhed om konsulentopgaver for Rigspolitiet, skriver Lise-Lotte Nilas til B.T.

- Ejeren af den private virksomhed er i samme sag tiltalt for at yde bestikkelse.

Bettina Jensen blev fyret fra Rigspolitiet i 2017. Blot få uger efter kom det frem, hvordan hun havde hyret to veninder til at udføre konsulentarbejde for adskillige millioner kroner.

Aftalerne blev indgået, uden at opgaverne havde været i udbud, som opgaver i den størrelsesorden ellers skal.

I marts 2017 anmeldte Rigspolitiet hende for bestikkelse.

Ifølge B.T. viste efterforskningen, at Bettina Jensen havde modtaget 790.250 kroner af sin konsulentveninde Mariann Færø, samtidig med at Færø modtog lukrative millionopgaver fra Rigspolitiet for 10,5 millioner kroner på blot tre år.