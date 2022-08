Tidligere chefanklager anholdt i stor mexicansk forsvindingssag

Mexicos tidligere chefanklager Jesus Murillo er blevet anholdt og sigtet for tvungne forsvindinger, tortur og for at have modarbejdet politiets arbejde i en sag fra 2014, hvor 43 studerende forsvandt.

Det oplyste mexicanske myndigheder fredag.

Den nuværende chefanklager sagde i en udtalelse, at politiet udførte en arrestordre, der er udstedt af en dommer i Mexico City mod en person ved navn Jesus M., som en kilde har bekræftet er Jesus Murillo.

Murillo, der bor i Mexico City, blev anholdt foran sit hus og bragt til chefanklagerens kontor.

Jesus Murillo var chefanklager fra 2012 til 2015 under den tidligere præsident Enrique Peña Nieto.

I den tid stod han for efterforskningen af bortkomsten af 43 elever fra en læreruddannelse i den sydvestlige stat Guerrero.

Efterforskningen har siden været meget kritiseret. Blandt andet har internationale eksperter kritiseret efterforskningen for at være fyldt med fejl og misbrug.

Mexicos præsident, Andres Manuel Lopez Obrador, der overtog posten i 2018 lovede, at han ville sørge for, at sagen blev opklaret og finde ud af, hvad der skete, da de 43 lærerstuderende forsvandt.

Da Murillo blev spurgt til den mexicanske regerings planer om at undersøge sagen videre, sagde han, at han var glad for, at det blev undersøgt, og at han var klar til at svare på spørgsmål.

De 43 studerende forsvandt natten til 26. september 2014 i byen Iguala.

Ifølge myndighedernes oplysninger blev de 43 bortført af korrupt politi i Iguala.

Derefter blev de overleveret til et narkokartel, der havde forvekslet dem med en rivaliserende bande.

Efterfølgende blev de studerende ifølge myndighederne dræbt, ligene blev brændt og resterne blev smidt i en nærliggende flod.