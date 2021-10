Tidligere drabschef i politiet risikerer en skærpet straf

Dommen i sagen om en kendt politimands påståede brud på tavshedspligten er blevet anket til Østre Landsret.

Det betyder, at sagen mod Jens Møller, der tidligere var efterforskningsleder i Københavns Politi, ruller videre.

Det er Statsadvokaten i København, der onsdag oplyser, at man har anket dommen fra byretten.

Her blev han i slutningen af september frifundet for de fleste af de forhold, han var tiltalt for.

Byretten idømte Jens Møller 15 dagbøder à 1000 kroner. Tavshedspligten var overtrådt, og der var sket uberettigede opslag i politiets sagssystem, mente byretten.

Sagen blev rejst, da bogen 'Opklaret - drabschefens erindringer' udkom. Heri beretter Jens Møller om nogle af de sager, han har beskæftiget sig med i sin karriere.

Efter nærstudier af bogen rejste anklagemyndigheden tiltale i forbindelse med ni passager i bogen.

Imidlertid mente byretten, at der kun var bevis for lovbrud i forbindelse med en enkelt passage. Langt hen ad vejen havde oplysningerne, som tiltalen drejede sig om, tidligere været offentligt fremme.

I den kommende ankesag i landsretten ønsker Statsadvokaten i København imidlertid domfældelse efter anklageskriftet og en skærpet straf.

Under sagen har Jens Møller nægtet sig skyldig. Efter dommen 28. september erklærede han, at han var overrasket over byrettens afgørelse.

- Men jeg er glad for, at der er sat et punktum i sagen. Om det så bliver et foreløbigt punktum, det må vi se, sagde han til Ritzau.

Hans bog udkom i oktober 2018, og få dage senere anmeldte Københavns Politi ham for brud på tavshedspligten.