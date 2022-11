Tidligere drabsmand anholdt på ny

En 30-årig mand, der har et langt generalieblad for blandt andet drab, vold og røveri, er endnu en gang blevet anholdt

Allerede som teenager havde en nu 30-årig mand adskillige brutale gerninger på samvittigheden - herunder et voldsomt drab.

Drabsofferets mor har tidligere udtalt til flere medier, at hun forventede, at han ville fortsætte. Og kvinden fik tilsyneladende ret.

Begået under prøveløsladelse

Nu er den 30-årige mand nemlig blevet anholdt endnu en gang. Mandag fremstilles han i grundlovsforhør i Københavns Byret for psykisk vold, vold og grov vold samt for overtrædelse af loven om euforiserende stoffer.

Den sigtede mand er ud over drabet dømt for grov vold, ulovlig våbenbesiddelse, indbrud, tyveri og besiddelse af stoffer. Flere af lovbruddene blev begået under hans prøveløsladelse.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har den tidligere drabsdømte både været supporter i Bandidos og prøvemedlem i Satudarah.

Den 30-årige blev varetægtsfængslet i 24 dage og nægter sig skyldig i sigtelserne.