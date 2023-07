Tidligere feriehotel i brand

Politi og brandvæsen har natten til fredag været til stede ved det tidligere feriehotel Mosegård, der ligger i Nab ved Faaborg på Fyn.

Der var nemlig udbrudt brand i den firelængede gård, og store dele af bygningen er brændt ned og stod ikke til at redde.

Det skriver TV 2 Fyn.

Foto: Christian Thøgersen/Local Eyes

Over for mediet forklarer Fyns Politi, at man fik meldingen om brand klokken 03.39.

- Der er ikke kommet nogen til skade i forbindelse med branden. Årsagen til branden er endnu ikke klarlagt, så der skal laves undersøgelser, når slukningsarbejdet er færdigt, siger Sunniva Pedersen-Reng fra Fyns Politi til TV 2 Fyn.

Fredag morgen er beredskabet stadig til stede ved det tidligere feriehotel, hvor der arbejdes med efterslukning af branden.

Bygningen har ikke været brugt som feriehotel siden 2009, hvor det gik konkurs.