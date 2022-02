Tidligere kollega om drabssigtet: 'Bestemt ikke dum'

Det er en sjældenhed at få tildelt sølvmedalje til sin svendeprøve som håndværker. Det er den absolut højeste anerkendelse, der kun gives for en helt ekstraordinær præstation.

Men det fik den 36-årige nordjyske elektriker, som siden torsdag i sidste uge har siddet varetægtsfængslet med en sigtelse for at have dræbt Mia Skadhauge Stevn. Han nægter sig skyldig.

Mia Skadhauge Stevn var sygeplejerskestuderende. Hun havde et stort netværk, fast kæreste og et tæt forhold til sine forældre. Hun blev kun 22 år. Politifoto

Modtog pris

Elektrikeren blev ikke alene hædret med en sølvmedalje for sin svendeprøve. Da han blev udlært som voksenlærling fra en større elinstallations-virksomhed i Nordjylland for et par år siden, fik han kort efter også en pris. Den bliver kun givet til et lille kuld af særligt talentfulde inden for det fag, de beskæftiger sig med.

Begrundelsen var blandt andet, at den nu drabssigtede mand fra Flauenskjold under uddannelsen til elektriker viste sig som både praktisk og teoretisk meget dygtig.

Med hæderen fulgte et større pengebeløb til de i alt blot fire prismodtagere.

Politiet har beslaglagt denne bil hjemme hos den 36-årige. Ifølge politiet er det den samme bil, som samlede Mia Skadhauge Stevn op i Aalborg søndag morgen, da hun forsvandt. Politifoto

'Meget glad for sig selv'

Ekstra Bladet har talt med flere af hans tidligere kolleger i det firma, han blev udlært i. De husker ham som fagligt dygtig. Men flere nævner også, at han kunne være endog meget egenrådig.

– Han var meget glad for sig selv. Hvis han sagde, at tingene skulle laves på den og den måde, var det bare sådan, det skulle være. Han var meget egenrådig og påståelig, fortæller en tidligere kollega, som arbejdede sammen med den 36-årige på et stort byggeprojekt i hjertet af Aalborg.

En anden, som var i en ledende stilling på samme byggeri, siger:

– Han var med på den sidste del af projektet, men det gik af en eller anden grund lidt galt for ham i en periode, hvor han blev væk fra arbejdet i nogle dage uden at sige hvorfor. Han ringede ikke og sygemeldte sig eller noget. Det var lidt underligt.

Han tilføjer om den nu drabssigtede, at han 'bestemt ikke er dum'.

Den 36-årige elektriker blev anholdt onsdag - tre dage efter at Mia Skadhauge Stevn forsvandt fra byen i Aalborg. Både han og en 36-årig kammerat er sigtet for drab. De nægter sig begge skyldig. Ved et grundlovsforhør torsdag blev elektrikeren fængslet, mens kammeraten blev løsladt.

Mandag fortalte efterforskningsleder Frank Olsen, at man er godt i gang med at kortlægge de sigtedes færden, og at mange af de sorte huller i tidslinjen er ved at blive fyldt ud. Læs mere her

Blomsterhav vokser fortsat foran den Netto, hvor Mia Skadhauge Stevn sidst blev set.

Dømt før: Belurede 16-årig

Dømt før: Belurede 16-årig

Den af de to venner, der nu siddet fængslet for drabet på Mia Skadhauge Stevn, er tidligere blevet dømt i en uhyggelig sag. Blandt andet belurede han en teenagepige og der blev senere fundet sæd på hendes vindue.

