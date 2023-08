Tidligere ledende medarbejdere hos Dagbladet Børsen tiltalt

Den Nationale enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) oplyser mandag, at der er rejst tiltale mod tre tidligere ledende medarbejdere hos Dagbladet Børsen A/S.

Det oplyser NSK i et opslag på det sociale medie X.

'Ifølge tiltalen medvirkede de til dagbladets forsøg på at opnå en højere kompensation for tabte annonceindtægter i forbindelse med covid-19, end dagbladet reelt var berettiget til', skriver de.

Idømt bøde

15. august oplyste NSK i en pressemeddelelse, at de har tildelt Dagbladet Børsen A/S en bøde på 325.000 kroner for svindel med coronahjælpepakke.

I samme ombæring lød det, at dagbladet accepterede bødeforelægget.

'Dagbladet Børsen A/S begrænsede salget af annoncer og udskød eller påvirkede annonceindtægter negativt for et beløb på ikke under 203.840 kroner i en periode op til den 8. juli 2020 med henblik på at opnå en højere kompensation for tabte annonceindtægter i forbindelse med covid-19, end dagbladet reelt var berettiget til', lød det i pressemeddelelsen.

I samme forbindelse udtalte advokaturchef hos NSK Niels Kjærsgaard:

- Denne sag vedrører grænserne for, hvad en virksomhed aktivt må foretage sig med den ene hånd for at påvirke sine indtægter negativt, når virksomheden samtidig med den anden hånd beder om penge fra statskassen ved at ansøge om covid-19-kompensation. Børsen har overtrådt denne grænse, og det er baggrunden for straffesagen og bødeforelægget på 325.000 kroner.

Sluttelig fremgik det af pressemeddelelsen, at man fortsat manglede at træffe afgørelse om, hvorvidt der skulle rejses tiltale mod tidligere ledende medarbejdere for medvirken, hvilket man altså nu har besluttet at gøre.

Whistleblowersag

I kølvandet på at Børsen accepterede bøden, skrev Børsen i en pressemeddelelse, at sagen startede på baggrund af en whistleblowersag.

Børsen fik advokatselskabet Plesner til at undersøge sagen, og på baggrund af undersøgelsens konklusion tilbagebetalte Børsen et støttebeløb, ligesom de fyrede en række involverede medarbejdere.

- Jeg vil gerne endnu en gang på Børsens vegne beklage sagen. Vi har fra starten gjort alt, hvad vi kunne for at rette op på de fejl, der er blevet begået hos os, og for at få sagen korrekt udredt, lød det fra chefredaktør og administrerende direktør hos Børse, Bjarne Corydon, efter at de accepterede bøden.

- Vi bemærker, at den nu afsluttes med en konklusion, der i praksis svarer til det resultat, som Plesner nåede frem til i deres undersøgelse, lød det.