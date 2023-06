Tidligere minister fanget på fersk gerning

Der er de traditionelle måder at fejre midsommer på. Og så er der de utraditionelle.

Den sidstnævnte kategori må viceborgmesteren i Helsinki siges at høre til.

Under Sankt Hans i fredags stod Paavo Arhinmäki nemlig ikke rundt om midsommer-bålet, der i Finland kaldes kokko, men i en togtunnel med en spraymaling i hånden.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den 46-årige politiker maler åbenbart graffiti i sin fritid. Arkivfoto: Jacob Ehrbahn/Ritzau Scanpix

Tåbeligt gjort

Den tidligere finske minister og nuværende toppolitiker i den finske hovedstad havde netop færdiggjort graffiti-maleri med en kammerat i byen Vantaa, da to betjente ifølge tyske Bild opdagede dem i den ulovlige akt.

Paavo Arhinmäki har også senere erkendt episoden i et opslag på Facebook.

Annonce:

'Det var meget tåbeligt af mig og os at gøre det. Jeg blev lidt forført af tanken om, at det burde være lovligt at male denne form for grå betonvæg, der er blevet malet før og er ude af syne', skriver han blandt andet i et længere opslag fra 24. juni.

Han har tidligere i sit politiske virke været med til at give ligesindede mulighed for at male graffiti på udvalgte steder, men togtunnelen i Vantaa er ikke et af disse steder.

'Som næsten alle mine venner var jeg fascineret af graffiti som barn,' forsøger Arhinmäki at undskylde sig med længere nede i opslaget.

Politiet efterforsker

Sagen er nu endt på politiets bord. Her efterforsker man politikeren for skader på ejendom og for at være til fare for togtrafikken.

Den finske jernbaneoperatør meddelte tirsdag, at det tog tre timer at fjerne graffitien.

Samtidig kostede det intet mindre end 3500 euro at fjerne kunstværket - svarende til cirka 26.000 kroner.

Borgmesteren i Helsinki, Juhana Vartiainen, har været ude og kalde sin stedfortræders handlinger for 'uforsigtige'.

Arhinmäki er tidligere formand for Venstrealliancen. Fra 2011 til 2014 var han sports- og kulturminister i Finland.