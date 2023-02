Tidligere nabo til dræbt kvinde: - Hun råbte om hjælp

Politiets skilt med anmærkningen 'adgang forbudt' og en buket roser ved hoveddøren vidner om den tragiske hændelse, der onsdag aften udspillede sig i et lille rækkehus i Sabro lidt uden for Aarhus.

Her blev en 65-årig kvinde fundet dræbt, efter flere patruljer blev sendt til adressen omkring klokken 23.25. Et 44-årigt mandligt familiemedlem blev anholdt og sigtet for drabet på stedet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger flyttede den nu afdøde kvinde ind i ældreboligen for lidt over et år siden. Ekstra Bladet har talt med en nu tidligere nabo, som fortæller, at der ofte var larm inde fra huset.

'En ubehagelig mand'

Blandt andet kunne man høre råben, skrigen og døre, der blev smækket. Naboen fortæller, at der ofte var 'en ubehagelig mand' på adressen, men om denne er identisk med den anholdte mand, er endnu uvist for Ekstra Bladet.

Annonce:

Naboen fortæller, at man flere gange kunne høre den nu dræbte kvinde råbe om hjælp inde fra den anden side af væggene. Det fik den nu tidligere nabo til at ringe til politiet flere gange.

- Jeg sagde til politiet: 'Hvad nu, hvis han slår hende ihjel?'. Jeg har også flere gange hørt hende bede ham om at gå, men han blev der i stedet, fortæller den tidligere nabo, der ikke ønsker sit navn frem i medierne.

Østjyllands Politi ønsker ikke kommentere naboens opkald til politiet.

Artiklen fortsætter under ...

Torsdag formiddag er der lagt roser ved gerningsstedet. Foto: Ernst van Norde

Ifølge den forhenværende nabo stak den nu dræbte kvinde ud i forhold til de øvrige beboer i ældreboligerne.

Chokerede

Ekstra Bladet har talt med de nuværende naboer, der flyttede ind ved siden af den dræbte kvinde for nyligt. Ingen af dem lagde mærke til noget særligt onsdag aften.

De var dog chokerede over at finde ud af, hvad der var sket lige på den anden side af deres rækkehus. Den ene af dem var flyttet til Sabro for netop at slippe for kriminalitet.

Den 44-årige mand fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus 12.30. Anklagemyndigheden vil anmode om lukkede døre.