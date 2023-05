Tidligere narkobetjent: Så nemt er det at få fat i stoffer

Det er forbavsende let at skaffe stoffer i København.

Det er konklusionen i en ny dokumentarserie, hvor tidligere narkobetjent René Dahl Andersen undersøger markedet.

I første afsnit har den forhenværende betjent opholdt sig på Halmtorvet i blot tre kvarter, da han falder i snak med to drenge på 16 og 17 år.

De har lige fået fri fra skole og har netop solgt 50 gram kokain til pushere, der skal sælge det videre på gaden. Den ene dreng fortæller, at han afregner for 200 gram kokain hver dag, hvilket giver mere end et kilo kokain om ugen.

- Harm og bitter

Også på sociale medier er det overraskende let at få fat i stoffer, opdager René Dahl Andersen, da han sammen med en tidligere kollega undersøger den del af markedet.

Fra de opretter en profil, til der er hul igennem, går der maks tre minutter. Indenfor en time er der svar.

Annonce:

- Jeg vil ikke sige, at jeg er rystet, for jeg vidste godt fra mit netværk, at det var så nemt her. Men når det bliver synliggjort på under en halv time, hvor nemt det er, så bliver jeg både harm og bitter, siger René Dahl Andersen i en pressemeddelse.

En nem måde

Med en kop kaffe i den ene hånd bestiller han med den anden stoffer via sociale medier. Kort tid efter ruller et af de skåkaldt 'hvide bude' op foran en københavnsk café for at sælge ham kokain.

Sælgeren fortæller René Dahl Andersen, at han er i gang med at uddanne sig til pædagog. Den høje indtægt fra stofsalget bruger han til at understøtte sit eget store privatforbrug.

- Det er ligesom, at du ikke kan sige til en narkoman, at han skal stoppe med at ryge hash, når han er vant til at ryge hele tiden, siger sælgeren.

- Det er en vild sammenligning, konstaterer René.

- Det er sammenligningen for mig. For når du først smager pengene, og du har et højt forbrug og en høj indtægt. Automatisk så tænker du, okay det er din måde, det er en nem måde, siger sælgeren.

Dokumentarserien 'Én gang narkostrømer' kan ses på TV 2 og TV 2 Play fra onsdag 10. maj.