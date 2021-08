Tidligere OL-landstræner og sejlklub finder stjålne gummibåde

To stjålne gummibåde fra Rungsted Havn, der tilsammen har en værdi på en halv million kroner, er nu blevet fundet.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Gummibådene blev stjålet tidligere på ugen, da Kongelig Dansk Yachtklub i Rungsted tirsdag kunne konstatere, at deres både ikke var til at finde i havnen.

Dette fik sejlklubben til at sætte en større efterforskning i gang med Anders Myralf, tidligere OL-landstræner og nu direktør i sejlklubben, i spidsen med assistance fra Københavns Politi.

Ved hjælp af et delt Facebook-opslag, massiv indsats og tips fra øjenvidner fandt den tidligere OL-landstræner og sejlklubben ikke alene gummibådene. Den private efterforskning har muligvis blotlagt et opsamlingssted for hælervarer.

Med hjælp fra et vidne blev de to gummibåde fundet og returneret til Anders Myralf og sejlklubben. Foto: Kongelig Dansk Yachtklub

Et chokerende syn

Flere tips fra øjenvidner viste sig nemlig at være guld værd, fortæller Anders Myralf til Ekstra Bladet. Vidner havde set to mænd iført sorte hættetrøjer sejle med høj fart gennem Sluseholmen nær København.

Senere så et vidne de to gummibåde ligge i et område nær Sydhavnstippen i København. Her blev gummibådene fundet side om side på en opsigtvækkende lokalitet.

Her var både og påhængsmotorer med fjernede registreringsnumre samt massevis af biler, scootere og diverse værktøj.

- Jeg blev vildt overrasket over området. Jeg er faktisk stadig chokeret. Hvis man mangler en gummibåd, er det her nok stedet at lede, fortæller Anders Myralf til Ekstra Bladet.

Da gummibådene er blevet stjålet i Rungsted, er det Nordsjællands Politi, der står for efterforskningen. Over for Ekstra Bladet fortæller de, at de ikke har yderligere at fortælle på nuværende tidspunkt, men sagen er under behandling.

En fangst, så endnu et tab

Glæden var imidlertid kort hos sejlklubben Kongelig Dansk Yachtklub, der bekræfter over for Ekstra Bladet, at de natten til fredag har mistet endnu en gummibåd - denne gang i Aarhus Havn.

Båden skulle bruges til et juniorstævne i byen. Ligeledes har sejlklubben Marselisborg Sejlklub også fået stjålet en båd samme nat.

På nuværende tidspunkt vides ikke, hvem der har stjålet de mange gummibåde.