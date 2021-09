Tidligere partisekretær i Siumut er dømt for krænkelser

Landsretten i Grønland har i en ankesag idømt tidligere partisekretær i Siumut og Naleraq Mikael Petersen 40 dages ubetinget anstaltsanbringelse for blufærdighedskrænkelse.

Det skriver det grønlandske medie KNR.

Mikael Petersen blev i januar idømt 60 dages anstaltsanbringelse. Han nægtede sig dog skyldig og ankede på stedet.

Anstaltsanbringelse svarer til fængsel.

Han var anklaget for at krænke fire kvinders blufærdighed.

I ankesagen er han blevet kendt skyldig i to forhold, mens han blev frifundet i et og delvist frifundet i et.

Sagen begyndte ifølge KNR at rulle i slutningen af februar 2020, hvor ti kvinder sammen havde skrevet under på, at Mikael Petersen havde krænket deres blufærdighed.

I januar i år var der fire af de ti kvinder, der fortsat anklagede ham, og sagen kom for Sermersooq Kredsret.

Ifølge anklagerne skulle Mikael Petersen have befølt baller, klappet kvinder i numsen, rørt bryster med en kuglepen og sagt seksuelt krænkende ting om kvinderne.

Alle fire kvinder havde tilknytning til Siumuts partikontor i Nuuk i løbet af perioden 2013-2019.

En af de fire kvinder, der har anklaget Mikael Petersen, er Siumuts folketingsmedlem Aki-Matilda Høegh-Dam, der har været ansat i Siumuts sekretariat.

Onsdag vidnede hun via video fra København mod Mikael Petersen og beskrev ham som en mand, som man ikke skulle sige imod.

Inden domsmændene skulle votere, fik Mikael Petersen ordet og sagde, at der var tale om falske anklager, mens han fastholdt sin uskyld.

Mikael Petersen var partisekretær i Siumut frem til februar 2020, hvor han blev suspenderet, efter at ti kvinder skrev brevet om hans krænkelser.

Senere samme år startede han som partisekretær i et andet grønlandsk parti - Partii Naleraq, hvor han også er stoppet igen.

Ifølge KNR har sagen mod Mikael Petersen været med til at starte en stor debat om sexisme i Grønland. Det er tilmed den største sag om sexchikane, der er rejst i retten i Grønland.