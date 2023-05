Kun i Ekstra Bladet

I tre uger blev PET-agenten Frank sat bag tremmer for at tale sig ind på den mand, der efterfølgende er blevet tiltalt og i disse uger sidder på anklagebænken for drabet på den højgravide Louise Borglit i Elverparken i Herlev. Tirsdag afgiver agenten forklaring i retten med både den tiltalte, presse og tilhørere i et lytterum, så ingen får ham at se.