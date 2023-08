Tidligere PET-chef: Tyder på konkret afværget trussel

Terrororganisation opfordrer til angreb i Skandinavien. Lær mere om sagen her

Det tyder på, at en konkret trussel mod Danmark er blevet afværget, når Politiets Efterretningstjeneste (PET) tirsdag ikke længere vurderer, at sikkerhedssituationen kræver, at den skærpede grænsekontrol forlænges.

Det vurderer tidligere operativ chef i PET Frank Jensen ifølge Jyllands-Posten.

- Det kan enten være, at man nu ved, at nogle bestemte personer har opgivet deres planer, eller at man har fået en gruppe splittet ad og dermed fået lagt det ned, siger han til mediet.

Den midlertidige skærpede grænsekontrol trådte i kraft den 3. august. Den er siden blevet forlænget flere gange.

Iværksættelsen skyldtes udviklingen i trusselsbilledet på baggrund af den seneste tids koranafbrændinger. Det oplyste Justitsministeriet den 3. august i en pressemeddelelse.

Tirsdag aften oplyste Rigspolitiet i en pressemeddelelse, at indsatsen ikke forlænges, når den udløber midnat mellem den 22. og 23. august.

Ifølge Frank Jensen 'forsvinder den vedvarende, generelle trussel mod Danmark fra islamistiske ekstremister ikke fra den ene dag til den anden'. Derfor må der være sket noget konkret, fortæller han til Jyllands-Posten.

Tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) Jacob Kaarsbo, der nu er senioranalytiker i Tænketanken Europa, anser det som mindre sandsynligt, at der er blevet afværget konkrete terrorplaner.

Han siger til Jyllands-Posten, at han har svært ved at forstå PET's begrundelse for, at den øgede grænsekontrol ikke længere er nødvendig.

Jacob Kaarsbo udelukker ikke, PET ved iværksættelsen af kontrollen reagerede på oplysninger, 'der siden har vist sig ikke at holde stik'.

Selv om PET i forbindelse med koranafbrændingerne vurderede, at terrortruslen var skærpet mod Danmark, er selve trusselniveauet forblevet på niveau fire ud af fem.

Niveau fire betyder, at der er en erkendt trussel mod Danmark. Der er identificeret kapacitet, hensigt og planlægning om et eventuelt angreb mod Danmark, men iværksættelsen udestår.

Den 14. august kunne TV 2 fortælle, at det militante islamiske netværk al-Qaeda gennem sin mediekanal havde udsendt en erklæring. Her opfordrede det til angreb på Sverige og Danmark.

Dagen efter udsendte PET og FE en fælles udtalelse i forbindelse med udmeldingen.

De omtalte udmeldingen som 'terrorpropaganda' og tilføjede, at den kan tjene som inspiration for både enkeltpersoner eller grupper til at planlægge og udføre voldelige angreb.