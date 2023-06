Tidligere politibetjent tilstår at have drevet bordel

En 38-årig daværende politibetjent og en 36-årig mand tilstod mandag ved Københavns Byret at have drevet bordel i cirka et halvt år fra juli 2020 til januar 2021.

De betalte selv omkring 17.500 kroner i husleje og tog 34.000 kroner fra de prostituerede.

Sådan tjente de penge, forklarede den ene ved retsmødet.

Dommen forventes at falde torsdag.

Eksbetjenten har tidligere fået en ubetinget fængselsstraf på tre måneder, da han sammen med en tidligere kollega i slutningen af 2021 blev dømt for at have filmet en død mand, som de var kaldt ud til.

Han havde taget en video på det sociale medie Snapchat af en blodig afdød, som havde taget en overdosis.

Anklageren argumenterede for, at fire måneders fængsel var passende, hvoraf en måned skulle være ubetinget.

Begge forsvarsadvokater mente, at der ikke kunne være tale om mere end en betinget fængselsstraf med henvisning til tidligere sager.

På ekspolitimandens adresse fandt politiet 54.000 kroner i kontant. Han påstår, at nogle af pengene kommer fra sort elektrikerarbejde.

Hos den anden blev der fundet 17.050 kroner.

Samlet har de tilstået at have tjent cirka 100.000 kroner på udlejningen af lejligheden til de prostituerede.

Ud over at have stået for lejemålet, hjalp de to mænd også kvinderne med annoncering på internettet.

Den 36-åriges forsvarsadvokat pegede ved dagens retsmøde på, at de to mænds begrænsede medvirken i prostitutionsvirksomheden skal være i formildende.

Han havde lavet en aftale med én kvinde, som styrede resten af driften derfra og fik de andre kvinder ind i lejligheden.

Mændene har ifølge deres egne forklaringer ikke stået for andet end at holde lejligheden ved lige, hjælpe med annoncering og taget imod husleje.

Den 36-årige mand forklarede i retten, at mens corona havde lukket landet ned, og udlejning via udlejningsservicen Airbnb ikke var en mulighed, fik han tilbuddet om at leje lejligheden ud til prostituerede.

Det var ikke kun penge, der blev fundet hos den daværende politibetjent. 110 ampuller anabolske steroider, heriblandt testosteron, blev fundet på hans adresse. Alt sammen til eget forbrug.

