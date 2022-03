Tidligere politichef frifindes for bestikkelse

Mandag er der faldet dom i en usædvanlig sag i Københavns Byret.

Her er Bettina Jensen, som er tidligere afdelingschef i Rigspolitiet, blevet frifundet for uberettiget at have modtaget næsten 800.000 kroner i bestikkelse af en ekstern konsulent.

Den tidligere afdelingschef har hele tiden nægtet sig skyldig i anklagerne om bestikkelse.

Modtog 800.000

Bettina Jensen modtog i perioden fra januar 2012 til maj 2015 i alt 790.250 kroner fra den eksterne konsulent Mariann Færø.

Den tidligere afdelingschef påstod, at pengene fra Færø var løn for det arbejde, hun udførte som ekstern konsulent for den eksterne konsulent.

Men specialanklageren påstod, at arbejdet i virkeligheden ikke var blev udført - eller i hvert fald var blevet overbetalt ud over alle grænser. Dermed scorede hun ifølge specialanklageren uberettiget en gave eller fordel.

Tirsdag har Københavns Byret afgjort, at der ikke, som anklageren påstod, var tale om bestikkelse, og Bettina Jensen er blevet frifundet. Mariann Færø, som også var tiltalt i sagen, er ligeledes blevet frifundet.

Opgaver kom aldrig i udbud

I samme periode, som Bettina Jensen modtog de næsten 800.000 kroner fra Mariann Færø, opnåede Færø opgaver for godt ti millioner kroner netop fra afdelingschefen i Rigspolitiet.

Marian Færø og hendes firma Just Training Aps. løste ifølge Ritzau mange opgaver for Rigspolitiet, uden at opgaverne kom i udbud.

Senere har revisionsselskabet PWC slået fast, at Rigspolitiet ikke levede op til loven om udbud i forbindelse med køb af konsulentydelser for cirka 150 millioner kroner.

Der er dog ikke fundet bevis for, at der er sket bestikkelse, mener dommeren, som tirsdag afsagde dommen.

Bettina Jensen indgik i 2017 en fratrædelsesaftale.

Opdateres ...