Tidligere politichefs dom bliver anket

For to uger siden blev tidligere afdelingschef i Rigspolitiet Bettina Jensen frifundet for en anklage om bestikkelse ved Københavns Byret.

Men lettelsen hos Bettina Jensen og en medtiltalt konsulent er blevet sat på pause.

Tirsdag oplyser anklagemyndigheden, at Statsadvokaten i København (SAK) har besluttet at anke dommen og begge kvinders frifindelser.

- SAK anker sag mod forhenværende afdelingschef i Rigspolitiet, der er tiltalt for at have modtaget penge fra et konsulentfirma, samtidig med at firmaet fik opgaver hos Rigspolitiet.

- Bestikkelsessagen mod ejeren af konsulentfirmaet ankes tillige. Begge blev frifundet i byretten, skriver Statsadvokaten på Twitter.

I byretten lagde en enig domsmandsret særligt vægt på, at man ikke har fundet beviser for, at overførsler for flere hundredtusinder af kroner fra konsulenten Mariann Færø til Bettina Jensen var gaver eller bestikkelse.

55-årige Bettina Jensen er tiltalt for at have modtaget knap 800.000 kroner i bestikkelse, mens hun sad som afdelingschef i Rigspolitiet og blandt andet stod for konsulentkontrakter.

Pengene har hun modtaget fra konsulenten Mariann Færø, som i samme periode fik godt ti millioner kroner for sit arbejde for Rigspolitiet.

Udbetalingen af de mange penge stammer fra arbejde, som Bettina Jensen har udført for konsulenten, har kvinderne hele tiden hævdet. Og byretten fandt ikke bevis for det modsatte.

Tværtimod lagde retten blandt andet vægt på, at der ved ransagninger i de to kvinders hjem blev fundet fakturaer fra Bettina Jensen til Mariann Færø, og at Bettina Jensen indberettede det til skattemyndighederne.

Specialanklager Søren Harbo havde i byretten nedlagt påstand om to års fængsel til Bettina Jensen og ti måneder til Mariann Færø, mens begge forsvarere argumenterede for frifindelse af de to kvinder.

Begge kvinder har hele tiden nægtet sig skyldige.

Det er uhyre sjældent i Danmark, at der rejses tiltale for bestikkelse og korruption i det offentlige. Derfor har sagen været omtalt som usædvanlig.

Nu skal dommere i Østre Landsret så vurdere sagens beviser. Det er uvist, hvornår retssagen kommer for ved landsretten.