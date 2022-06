Tidligere Støjberg-advokat får bøde af Advokatnævnet

Forsvarsadvokat Nicolai Mallet står til en bøde på 60.000 kroner fra Advokatnævnet for at tilsidesætte god advokatskik.

Det står klart torsdag, da Østre Landsret har stadfæstet en dom fra Retten i Lyngby.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet, at forsvarsadvokaten fik en bøde, fordi han varetog modsatrettede interesser.

Mallet repræsenterede en ukendt aktievirksomhed. Den er ligeligt ejet af to selskaber. Hans rådgivning stred imod det ene ejerselskabs interesser ifølge Advokatnævnet.

Men Nicolai Mallet indbragte bødesagen for retten, fordi han var uenig i afgørelsen, skrev mediet i februar 2020.

Nicolai Mallet har tidligere været advokat for Lars Løkke Rasmussen, og han var forsvarsadvokat for tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg i Rigsretten.

Advokat Emil Spurr Madsen har ført sagen for Nicolai Mallet. Han oplyser, at han og hans klient er uenige i landsrettens afgørelse.

- Der er tale om et principielt spørgsmål, som ikke er udtrykkeligt reguleret i de advokatetiske regler, siger han.

Han oplyser yderligere, at han og Nicolai Mallet overvejer, om de vil ansøge Procesbevillingsnævnet om at få sagen for Højesteret.

Advokat Martin Simonsen har ført sagen for Advokatnævnet. Han ønsker ikke at udtale sig om sagen.