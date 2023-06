Tidligere topchef nægter spytklat

Den daværende direktør for Finanstilsynet, Jesper Berg, blev vred, da han 14. juli sidste år kom tilbage til sin bil i København og opdagede en parkeringsafgift i forruden.

- Jeg er vred, for jeg føler, at det er uretfærdigt, siger Jesper Berg, der konfronterede parkeringsvagten med afgiften.

Mandag bliver den nu tidligere chef for Finanstilsynet afhørt om episoden i Københavns Byret, hvor han er blevet tiltalt for vold og fareforvoldelse.

Han har ifølge anklageskriftet spyttet parkeringsvagten i ansigtet og efterfølgende på hensynsløs måde voldt nærliggende fare for vagten ved at bakke ind i ham flere gange.

Jesper Berg nægter sig skyldig.

Parkeringsafgiften fik han på en parkeringsplads ved Halvtolv i København, og efterfølgende gik han hen til parkeringsvagten, som havde sat sig ind i sin bil for at forlade pladsen igen.

Parkeringsvagten rullede vinduet ned, og Jesper Berg ville have ham til at rive parkeringsafgiften over.

Der var dog ikke noget at gøre, da p-vagten ikke kunne annullere afgiften, som Jesper Berg fik, fordi han ikke havde stillet p-skiven. Jesper Berg troede derimod, at han havde gjort det rigtigt, fordi han havde betalt med en app.

- Vi har en diskussion i et minuts tid, så vender jeg mig rundt og går tilbage mod min bil, siger Jesper Berg.

Han nægter at have spyttet på vagten, siger han, men vil ikke udelukke, at han kan have spyttet i jorden.

- Jeg går hen til min bil og tænder for den. Jeg sætter den i bakgear og kigger mig over skulderen og ser pludselig parkeringsvagten, siger Jesper Berg og tilføjer:

- Jeg orienterer mig i det øjeblik, at jeg bakker. Der kigger jeg over skulderen, og jeg bremser med det samme.

Han forklarer, at parkeringsvagten efterfølgende flåede fordøren på bilen op, og Jesper Berg fortæller, at han blev bange for at få tæv af den cirka to meter høje parkeringsvagt, og Jesper Berg kørte fra stedet.

Parkeringsvagtens opfattelse af episoden er dog anderledes.

Ifølge ham kom Jesper Berg hen til parkeringsvagtens bil og skældte ham ud.

- Idet, jeg siger, jeg kører nu, hører jeg ham lave denne her lyd og mærker en spytklat. Han vender sig om og går, siger parkeringsvagten i retten.

Han fortæller, at han slukkede bilen og fulgte efter Jesper Berg hen til den daværende topchefs bil.

Ifølge parkeringsvagten kom de til at gå parallelt sammen, og han fortalte, at han ville ringe til politiet, mens Jesper Berg fortæller, at han først så parkeringsvagten, da han var ved at bakke.

Han afviser, at vagten sagde noget om at ringe til politiet.

Parkeringsvagten fortæller, at han stillede sig bag Jesper Bergs bil og to gange blev bakket ind i med lav fart.

- Det jeg kunne mærke, var et puf, siger vagten, der ikke fik nogen skader.

Derefter kørte Jesper Berg fra stedet.

Den tidligere topchefs kørsel betragtes af anklagemyndigheden som vanvidskørsel, og der er derfor krav om konfiskation af bilen, og at han mister kørekortet.

Desuden risikerer han en bøde- og fængselsstraf.

Jesper Berg, der er 64 år, stoppede i april som chef for Finanstilsynet.