Tidligere topmodel fængslet

Den 49-årige tidligere topmodel og jetsetter Malkit Singh er blevet varetægtsfængslet. Han er sigtet i en voldssag, som anklagemyndigheden ifølge Ekstra Bladets oplysninger er i færd med at lægge sidste hånd på.

Der er tale om vold mod Malkit Singhs tidligere bedste ven og tidligere forretningspartner.

Denne sag slap eksmodellen i første omgang for at blive fængslet i, men hammeren faldt, da han ifølge en ny sigtelse truede vennen.

Det fremgår af en retsbog, Ekstra Bladet har fået aktindsigt i.

Truslerne faldt ifølge sigtelsen, fordi Malkit Singh var blevet bekendt med, at vennen skulle have udtalt sig til politiet om voldssagen.

Det fik ordensmagten til at rykke ud, og Malkit Singh blev anholdt i lørdags klokken 10.15. Næste morgen blev han fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt og præsenteret for sigtelsen om trusler, som han nægter sig skyldig i.

Årets mand

Trods hans beskikkede forsvarsadvokat Niels Anker Rasmussens protest mod at fængsle klienten, fandt dommeren begrundet mistanke om, at Malkit Singh har gjort sig skyldig i at have fremsat trusler. Dommeren mente på den baggrund også, at der var grund til at tro, at eksmodellen kunne finde på at true andre, der har kendskab til den påståede voldsepisode.

Jeg har ikke snydt Malkit

Ekstra Bladet har været i kontakt sagens forurettede, som ønsker at være anonym og oplyser, at hverken han eller selskabet har snydt Malkit Singh.

- Han er/var min ven og partner – og vi har været 100% loyale overfor Malkit, lyder det videre om det spegede forløb.

Efter vennens opfattelse har Malkit Singh gennem en længere periode haft nogle udfordringer, og han har forståelse for den tidligere forretningspartners situation.

- Jeg håber, at alle vil give ham og hans familie noget ro til at komme godt igennem det her, siger han.

14. februar skal en dommer igen tage stilling til, om varetægtsfængslingen af den høje, bredskuldrede mand, der i halvfemserne og nullerne var et kendt ansigt i danske reklamer såvel som modemagasiner, skal fortsætte.

Hans forsvarer kærede ikke fængslingen og oplyser til Ekstra Bladet, at han forventer at repræsentere ham i både volds- og trusselssagen.

Malkit Singhs modelkarriere toppede i slutningen af halvfemserne, hvor han var en af Danmarks mest eftertragtede modeller. Han blev i 1997 kåret som årets mand og har været et kendt ansigt i det danske jetsetmiljø.

Sideløbende med modelkarrieren har han også arbejdet med unge i socialt belastede områder.

Københavns Politi afviser at kommentere sagen.

