Tidligere topmodel krammet i retten

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Iført håndjern trådte den tidligere topmodel og jetsetter Malkit Singh kort efter klokken 9 ind igennem sikkerhedsslusen på Nytorv, hvor en domsmandsret mandag skal behandle en straffesag mod ham.

Den 49-årige mand er tiltalt for at have overfaldet sin tidligere bedste ven, som han også har arbejdet sammen med, og efter at han fik nys om, at voldssagen skulle behandles af retten, truede han ham ifølge politiet.

Malkit Singh nægter sig skyldig i begge forhold.

Han har siden 30. januar været varetægtsfængslet som følge af de formodede trusler mod den tidligere ven.

Den tidligere ven indtager senere på dagen vidneskranken i sagen mod Malkit Singh. Ved retsdagens begyndelse var tre kvinder allerede mødt op i retten.

- Må man godt give ham et kram, spurgte kvinden de to politibetjente, der kort inden havde ledsaget Malkit Singh ind i retten.

- I må bare ikke tale sammen, svarede den ene.

Efterfølgende omfavnede de to øvrige kvinder en efter en den tiltalte.

Årets Mand 1997

Han blev et kendt ansigt som fotomodel i 90’erne. Her var han blandt andet blikfang på landets tankstationer, hvor han tonede frem iført røde, stramme boksershorts og holdt en pose Kims chips og en Coca-Cola.

I 1997 blev han kåret som Årets Mand. Efter kåringen deltog han i et TV2-program, hvor seerne kunne følge ham i Miami.

Efterfølgende har han været en integreret del af det danske jetset og modebranche og løbende været i mediernes søgelys.

22. november sidste år vendte ordensmagten så opmærksomheden mod Malkit Singh, da han ifølge anklagemyndigheden overfaldt sin tidligere ven udenfor en café i Vognmagergade i København.

Sparkede offer på jorden

Ifølge tiltalen tog Malkit Singh fat om halsen på vennen, som han skubbede ned på jorden, inden han satte han sig oven på ham og pressede en bærbar computer mod halsen på ham.

Efterfølgende skulle han ifølge anklageskriftet have sparket vennen flere gange, mens han stadig lå på jorden.

Siden er han så blevet tiltalt for at have truet vennen - blandt andet med ordene ’du er færdig i København’ og ’du kan bare vente dig.’

Efterfølgende sendte han ifølge politiet vennen en besked, hvor han skrev ’Du er så færdig, som du overhovedet kan være din fucking bøsserøv’.

Malkit Singh har mandag formiddag selv fortalt retten, hvad der skete den dag, hvor han ifølge politiet gjorde sig skyldig i vold.

Ifølge Malkit Singh mistede han besindelsen overfor den tidligere ven i forbindelse med, at de to holdt et møde på Café Louise Roe Gallery, fordi denne flere gange havde truet ham.

- Han bliver ved med at true mig, sagde Malkit Singh, der efter eget udsagn forlod caféen.

'Så giver jeg slip'

Den anden mand betalte ifølge ham regningen for den kaffe, de havde fået serveret, før de efterfølgende stod ansigt til ansigt overfor hinanden udenfor caféen.

Her skubbede han efter eget udsagn med den ene hånd til den tidligere ven.

- Så sætter hans sig ned helt demonstrativt ned med sin computer, forklarede Malkit Singh.

Efterfølgende tog han ifølge forklaringen fat i kraven på den anden.

- Så siger han, at jeg skal give slip, og så giver jeg slip.

Malkit Singh er også tiltalt for at have sparket den anden mand. Det nægter han pure.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Realitystjernen Teitur Skoubo er tiltalt for voldtægt. Hør mere i ugens udgave af 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app.

Ved du noget? Sms tip til 1224 Send mail til 1224@eb.dk Indsend billede el. video Indsend billede el. video Vælg billede/video Fjern Maks. 5MB Email: Navn: Tlf.nr.: Kommentar: Annuller Send tip