Tidligere TV-vært for retten: Tiltalt for røveri og vold mod eks-kæresten

Fem unge mænd i alderen 16 til 20 år blev overtalt og instrueret af en tidligere kvindelig TV-vært til at begå røveri, hærværk og vold mod TV-værtens tidligere kæreste i Svendborg.

Hun udstyrede gerningsmændene - den ene var hendes egen søn - med en strømpistol, et jernrør og reb til at binde ekskæresten med.

Det mener anklagemyndigheden ved Fyns politi, der nu har rejst tiltale mod TV-værten og de fem unge.

Hun sidder stadig varetægtsfængslet, mens de fem unge, der nægter sig skyldige, er løsladt. Den forhenværende TV-vært nægter sig også skyldig. Alle seks stilles for Retten i Svendborg 11. januar, og dommen i sagen ventes dagen efter. Der er navneforbud i sagen.

Havde han nøgenfotos?

Motivet til de to overfald, der skete 15. februar og 28. august var angiveligt, at TV-værten frygtede, at eks-kæresten lå inde med nøgenfotos af hende, som kunne blive misbrugt.

Ved røveriet 15. februar kastede gerningsmændene, ifølge tiltalen, offerets iPad, iPhone, router og bilnøgle i et fyldt badekar, før de stak af med hans anden bærbare computer, hans NEM-id og flere hestepas.

Det bliver et bevistema under retssagen, hvorfor computeren og iPhonen skulle ødelægges på stedet i stedet for at gerningsmændene blot tog tingene med sig.

Efterforskningen har vist, at der var en heftig konflikt mellem TV-værten og eks-kæresten. Det viser blandt andet sms-beskeder.

Anklageskriftet beskriver, at TV-værten om aftenen 14. februar overtalte tre af de tiltalte på 16, 20 og 21 til at begå røveri og hærværk hos eks-kæresten og instruerede dem i, hvordan det skulle gøres.

Få timer senere trængte de tre tiltalte, blandt dem hendes søn, ind i eks-kærestens hus, hvor de vækkede ham i soveværelset og truede ham med ordene: ’Hvis du siger noget til nogen, eller hvis du flytter dig, så slår jeg dig fandeme ihjel. Vi kommer tilbage, hvis du siger noget’.

Slog hånd gennem skabslåge

’Du skal takke ham for, at han ikke slår dig ihjel,’ lød endnu en trussel og en af mændene slog sin hånd gennem en skabslåge og sagde ’Næste gang er det dit ansigt’.

Røverne spurgte offeret om, hvor han gemte penge. Angiveligt interesserede de sig særligt for et gemmested i en skorsten, som den tidligere TV-vært kendte til, men de flygtede kun med den ene computer, hestepas og NEM-id efter de havde destrueret de andre effekter i badekarret.

Ifølge tiltalen begik TV-værtens søn sammen med to andre kammerater på 18 og 19 år et nyt overfald på manden 28. august, hvor det igen var den tidligere TV-vært, som instruerede dem i, hvordan det skulle gøres.

Hun gav dem en strømpistol, et jernrør og et reb til at binde eks-kæresten med. Han skulle, ifølge tiltalen, mishandles med de to våben, men da de tre unge nåede hen til ejendommen opgav de at bruge de medbragte våben. Planen var, at også eks-kærestens samleverske skulle udsættes for vold, lyder tiltalen mod TV-værten.

De tre unge trængte maskerede med elefanthuer ind i huset, hvor de tildelte manden flere knytnæveslag i ansigtet, mens hans samleverske blev slået en gang i hovedet med knyttet hånd.

Den tidligere TV-vært har siddet varetægtsfængslet siden 11. september.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra den tidligere TV-værts forsvarer, advokat Snorre Andreas Kehler.