Tidligere tv-vært kræves idømt flere års fængsel

En tidligere tv-vært forlanges idømt flere års fængsel for at have instrueret fem unge i at udsætte ekskæresten for røveri, ulovlig indtrængen, hærværk og vold

RETTEN I SVENDBORG (Ekstra Bladet): En tidligere kvindelig tv-vært skal to til to et halvt år i fængsel, hvis hun kendes skyldig i at have været hovedarkitekt bag to indbrud og overfald på hendes ekskæreste.

Det har anklager Jakob Thaarup fra Fyns Politi netop nedlagt påstand om under sin procedure i straffesagen, hvor tv-værten sammen med fem unge i alderen 16 til 21 er tiltalt for røveri, ulovlig indtrængen, hærværk og vold mod den 48-årige ekskæreste.

15. februar og 28. august i fjor blev ekskæresten ifølge tiltalen opsøgt på sin landejendom ved Svendborg, hvor tre af de fem unge under det første besøg ødelagde en række elektronisk udstyr, som blev smidt i et badekar.

Under det andet besøg, hvor fire unge deltog, blev den 48-årige ifølge tiltalen - tildelt flere knytnæveslag, mens hans nye kæreste blev puffet omkuld og blødte kraftig fra et sår ved øret.

Tv-værten tog ikke aktiv del i overfaldene, men instruerede ifølge anklageskriftet de unge i, hvordan de skulle gøre. Hun nægter sig skyldig i de alvorlige dele af anklageskriftet og kræver frifindelse.

Det er hun tiltalt for Anklageskriftet beskriver, at tv-værten om aftenen 14. februar overtalte tre af de tiltalte på 16, 20 og 21 til at begå røveri og hærværk hos ekskæresten og instruerede dem i, hvordan det skulle gøres. Få timer senere trængte de tre tiltalte ind i eks-kærestens hus, hvor de vækkede ham i soveværelset og truede ham med ordene: 'Hvis du siger noget til nogen, eller hvis du flytter dig, så slår jeg dig fandeme ihjel. Vi kommer tilbage, hvis du siger noget.' 'Du skal takke ham for, at han ikke slår dig ihjel,' lød endnu en trussel, og en af mændene slog sin hånd gennem en skabslåge og sagde 'Næste gang er det dit ansigt.' Ifølge tiltalen begik tre af de unge et nyt overfald på manden 28. august, hvor det igen var den tidligere tv-vært, som instruerede dem i, hvordan det skulle gøres. Hun gav dem en strømpistol, et jernrør og et reb til at binde ekskæresten med. Han skulle, ifølge tiltalen, mishandles med de to våben, men da de tre unge nåede hen til ejendommen opgav de at bruge de medbragte våben. Planen var, at også ekskærestens samleverske skulle udsættes for vold, lyder tiltalen mod tv-værten. De tre unge maskerede med elefanthuer trængte ind i huset, hvor de tildelte manden flere knytnæveslag i ansigtet, mens hans samleverske blev slået en gang i hovedet med knyttet hånd. Vis mere Luk

Under det første besøg i mandens hjem blev den 48-årige truet af to af de unge, som bar elefanthuer, og som kommanderede ham til at blive i sit soveværelse.

- Han ligger og snorksover. Han frygter, de vil gøre ting og sager med ham. De kommanderer rundt med ham. Og de er maskeret, sagde anklageren, som mener, at det er en skærpende omstændighed.

Anden gang havde tv-værten ifølge anklageskriftet givet de unge mænd en strømpistol, reb og en jernkølle, som hun gerne så, at de brugte imod ekskæresten. Det blev imidlertid aldrig brugt. I stedet blev manden slået med knytnæve, efter at de unge først var brudt gennem et vindue hos manden.

En af de unge - en 16-årig dreng - har en familiær relation til tv-værten. Han deltog under begge besøg i mandens hjem og kræves idømt halvandet års fængsel.

De to øvrige unge, som var med til det første overfald, forlanges idømt mellem et år og et år og tre måneders fængsel, mens de to, der alene var med til det sidste overfald forlanges idømt en betinget fængselsstraf på tre måneder.

Forsvarerne har under hele sagen slået på, at der ikke var tale om egentligt røveri og mener, at de tiltalte alene kan dømmes for ulovlig indtrængen og hærværk. De unge tog efter det første besøg af sted med en række hestepas, der ikke skønnes at have nogen værdi, mens en computer ifølge drengenes forklaring blev smidt ud af bilvinduet og ned i en sø med henblik på at ødelægge indholdet på den.

Ellers blev mobiltelefoner, ipad, bilnøgle og noget øvrigt elektronisk udstyr ødelagt under det første besøg i mandens hjem.

Der ventes at falde dom 1. februar.

