Tidligere tv-vært tiltalt: Min eks skulle have en forskrækkelse

RETTEN I SVENDBORG (Ekstra Bladet): En tidligere tv-vært var så irriteret over sin eks-kærestes chikanerier, at hun en måned efter bruddet med ham udtænkte og planlagde et overfald på ham.

Det har hun netop fortalt ved Retten i Svendborg. Her sidder hun tiltalt for at være hovedarkitekt bag fem unges røveri, ulovlig indtrængen, hærværk og vold mod ekskæresten på dennes landejendom ved Svendborg.

De fem unge er i alderen 16-21 år. De har tidligere i retssagen delvist erkendt deres skyld i to indbrud og overfald på ekskæresten 15. februar og 28. august sidste år.

- Jeg begyndte at blive ringet op af mange forskellige, jeg kender. Mine børn, deres fædre og søskende. De vil høre, hvem denne her mand er, der sender breve. I dem fortæller han, at jeg ud over at være alkoholiker også har et pillemisbrug, er tyv og er en dårlig mor, lød det fra den tidligere tv-vært, som i retten har langt sort hår samlet i en hestehale, og som er klædt helt i sort.

- På det tidspunkt havde jeg lige haft en blodprop i hjernen og var blevet diagnosticeret med PTSD. Jeg tåler simpelthen ikke det her pres, sagde tv-værten videre.

Kvinden mødte ekskæreste i juli 2019. Hun beskriver selv, hvordan de to dannede par i fem måneder. De første to måneder var fine. De sidste tre var mindre fine.

Under en skiferie til Østrig i begyndelsen af december 2019 skulle ekskæresten have hvisket tv-værten i øret, at han havde alle deres samlejer optaget på video, fortalte hun i retten.

Ekskæresten gav hende ifølge forklaringen et fleksjob, hvor hun skulle stå for handicapridning. Det gav hende 3000 kroner ekstra om måneden. De to flyttede aldrig sammen, men sås ifølge kvinden to-tre gange om ugen på mandens bopæl.

- Det kan virke helt forkert, at så få penge kan gøre, at man bliver i noget, man ikke kan lide. Men det er årsagen, sagde tv-værten.

Anklager Jakob Thaarup fra Fyns Politi dokumenterede i retten, hvordan tv-værten i første omgang forsøgte at få en mand til at hjælpe sig med at give manden en forskrækkelse. Korrespondancen skete en uge før det første overfald på ekskæresten 15. februar. 'Han skal ikke bare have en opsang. Der skal tages fat i ham', lød det i dialogen.

Manden nøjedes imidlertid med at skrive en sms til ekskæresten.

I stedet fik tv-værten nogle unge til at hjælpe sig, hvor hun har en familiær relation til den ene. Hun havde tegnet et kort over indretningen i sin ekskærestes hjem, adgangsvejen og gav de unge udstyr til at overfalde ekskæresten.

- Jeg ville ønske, jeg kunne tage straffen alene. Det er korrekt, jeg begynder at få tanker om, at dialog ikke hjælper. Jeg ønsker at få andre til at fortælle ham det. Jeg vil gerne have, at de vil tage fat i ham, sagde tv-værten.

Under det første overfald blev manden opsøgt i sit soveværelse. Her blev han tvunget til at blive siddende, mens nogle af de unge gennemrodede hans hjem og blandt andet ødelagde elektronisk udstyr i et badekar.

Under det andet overfald blev manden udsat for flere knytnæveslag, mens hans nye kæreste også fik et puf under indbruddet.

Det er kommet frem i retten, at flere af de unge efter overfaldene har fået penge af tv-værten.

- De har fået penge til at dække transport og mad, forklarede tv-værten selv.

Kvinden har siddet varetægtsfængslet siden 11. september. Der falder dom i sagen senest 1. februar.

