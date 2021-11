'Tiktok-manden' dømt - nu er der nye sigtelser

Mens en 29-årig mand - kendt som ’Tiktok-manden’ - sidder varetægtsfængslet i København sigtet for en serie af voldtægter og andre seksualforbrydelser, blev han onsdag ved Retten i Helsingør idømt tre år fængsel for seksuelle overgreb mod fem mindreårige ofre i alderen 13 til 15 år, som han ’groomede’ på nettet. En 14-årig pige blev voldtaget.

Forbrydelserne skete i 2019 og 2020. Han blev fundet skyldig i ni forhold allerede i maj. Men dengang blev dommen udsat, fordi ’Tiktok-manden’ først skulle mentalundersøges.

Imens har efterforskningen i København udviklet sig, så der nu er rejst cirka 15 sigtelser mod 'Tiktok-manden'. Anklagemyndigheden ventes først at tage stilling til tiltalen i starten af det nye år.

Er ikke psykisk syg

Resultatet af mentalundersøgelsen er, at den 29-årige ikke er psykisk syg, men omfattet af straffelovens § 69, der handler om ’svækkelse eller forstyrrelse’ af de psykiske funktioner. Dog kan retslægerne ikke pege på andre sanktioner end almindelig fængselsstraf - og derfor handlede retsmødet i Helsingør alene om, hvilken straf han skulle idømmes.

Her trak anklager Margit Wegge det længste strå og fik medhold i sin påstand om ’ikke under tre års fængsel’. Den 29-årige tog betænkningstid. Hans forsvarer, advokat Glenn Verding Hein, anmodede retten om to et halvt års fængsel.

Ved dommen fik den 29-årige også et såkaldt ’kontaktforbud’, der betyder, at han ikke må tage kontakt til unge under 18 år via internettet.

Anmeldt af 60 kvinder

’Tiktok-manden’ blev varetægtsfængslet efter dommen af hensyn til retsfølelsen - hvilket ikke har nogen stor praktisk betydning, da han i forvejen sidder varetægtsfængslet i sagen fra København, hvor omkring 60 kvinder har anmeldt ham for voldtægt, forsøg, blufærdighedskrænkelser og ulovlig tvang. Sagen efterforskes stadig, og han nægter sig skyldig.

19. maj blev den 29-årige varetægtsfængslet i Københavns dommervagt, sigtet for foreløbig syv seksualforbrydelser. De alvorligste var to voldtægter og et voldtægtsforsøg.

Den ene voldtægt skete ved et busstoppested, hvor han, ifølge sigtelsen, voldtog en ung beruset pige op ad kølerhjelmen på en bil. Hun gjorde modstand, men den 29-årige holdt hende for munden og holdt hende fast, lød det i dommervagten.

Den anden voldtægt skete i en lejlighed i Søborg, hvor han uden samtykke havde samleje med pigen, mens han holdt hende fast og halsen og slog hende på numsen, hoften og brystet.

Ifølge mandens forsvarer Glenn Verding Hein er hans klient frivilligt gået med til at forlænget varetægtsfængslingen flere gange. Derfor er grundlaget for varetægten det samme som ved grundlovsforhøret i maj. Men forsvareren bekræfter, at der nu er rejst i alt cirka 15 sigtelser mod den 29-årige.

- Det skal ses i forhold til, at der ifølge politiet er 60 kvinder, som har anmeldt ham, siger advokaten.

i 2017 fik ’Tiktok-manden’ tre måneders fængsel for at have fået en 12-årig pige til at onanere ham til sædadgang og hun blev befølt og kysset.

I den nye dom fra i går indgår fem overgreb mod den samme 14-årige pige. Hun blev blandt andet udsat for en voldtægt ved et plejecenter i Jyllinge.

Lyt til Ekstra Bladets nye krimi-podcast: 14-årige Pia forsvinder sporløst.